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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz neden yok? TRT 1 yayın akışı

19.10.2023 11:33 | Son Güncelleme:
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Kendi Düşen Ağlamaz'ın bu akşam olup olmadığı araştırılıyor. Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm tarihi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta milli kaç nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Bu hafta da milli yas sebebiyle yayınlanmayacak. Kendi Düşen Ağlamaz'ın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta milli maçın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Peki, bu hafta Kendi Düşen Ağlamaz dizisi var mı, yok mu? endi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta milli kaç nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Bu hafta da milli yas sebebiyle yayınlanmayacak. Kendi Düşen Ağlamaz'ın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.
TRT 1 yayın akışında saat 20:00'da Tehlikeli Yürüyüş filmi yer alıyor.

kendi düşen ağlamaz bu akşam var mı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Elimi Bırakma
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
16:10 Diriliş Ertuğrul

kendi düşen ağlamaz ne zaman

19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Tehlikeli Yürüyüş
22:00 Rüzgarın Oğlu
00:15 Tehlikeli Yürüyü

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