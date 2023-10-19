KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ BU AKŞAM VAR MI, yeni bölüm ne zaman? Kendi Düşen Ağlamaz neden yok? TRT 1 yayın akışı

Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği araştırılıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz perşembe akşamları izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta milli maçın TRT 1 ekranlarında yayınlanması nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Peki, bu hafta Kendi Düşen Ağlamaz dizisi var mı, yok mu? endi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? İşte yanıtı...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kendi Düşen Ağlamaz dizisinin yeni bölümü bu akşam TRT 1 yayın akışında yer almıyor. Geçtiğimiz hafta milli kaç nedeniyle dizi ekrana gelmemişti. Bu hafta da milli yas sebebiyle yayınlanmayacak. Kendi Düşen Ağlamaz'ın önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor.

TRT 1 yayın akışında saat 20:00'da Tehlikeli Yürüyüş filmi yer alıyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:45 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Tehlikeli Yürüyüş

22:00 Rüzgarın Oğlu

00:15 Tehlikeli Yürüyü





