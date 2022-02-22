Kendi malzemeleriniz ve el lezzetinizle içiniz rahat tüketin: Islak hamburger tarifi

Özellikle dışarıda ansızın acıktığınızda hemen soluğu bir ıslak hamburgercinin önünde alıyor, bazen de dışarıda aradığınız lezzeti bulamıyor olabilirsiniz. Çünkü tezgahta çok beklemiş ve aşırı yumuşamış burger ekmeklerinin tadını beğenmeyebilirsiniz. Sıcak sıcak tüketildiğinde bir lezzet bombasına dönüşen ıslak hamburgeri evde hazırlamak, içindeki köftenin ve sosunun hijyeninden emin olmak istiyorsanız bu tarif tam da sizin için...

EVDE ISLAK HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER

10 hamburger ekmeği

2 fırın kağıdı

KÖFTESİ İÇİN

Yarım kilo kıyma

2 diş sarımsak

1 soğan

1 yumurta

Yarım su bardağı galeta unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

SOSU İÇİN

2 su bardağı domates sosu

2 diş sarımsak

2 çorba kaşığı ketçap

5 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

KIZARTMAK İÇİN

1 su bardağı ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

Uygun bir kabın içerisine kıymayı alın.

İçerisine rendelediğiniz soğanları ve ezilmiş sarımsakları ilave edin.

Yumurta kırın ve bir süre elle yoğurun.

Ardından kimyon, karabiber ve tuzunu ekleyin.

Son olarak galeta unu ekleyip, elle güzel bir kıvam alana kadar yoğurun. (Galeta ununu artırıp, azaltabilirsiniz.)

Hazırlanan köfte harcını buzdolabında dinlenmeye alın. Bu esnada hamburger ekmeğini batıracağınız sosu hazırlamaya başlayın.

Büyük bir sos tavası içerisine zeytinyağını alın ve hafifçe ısıtın.

Isınmaya başlayan zeytinyağına domates sosu ve ketçabı ekleyip, karıştırın.

Ezilmiş sarımsakları da domates sosa ilave edin.

Sos kaynamaya başladıktan sonra içerisine şeker, karabiber, kekik ve tuz ekleyin.

Dinlenen köfte harcından büyükçe parçalar alın ve elinizle yassı ve yuvarlak olacak halde şekillendirin.

Başka bir tavada ayçiçeği yağını kızdırıp, köfteleri arkalı önlü bir şekilde kızartın. Pişen köfteleri bir tabağa alın.

Fırın kağıtlarını bol suda iyice ıslatıp suyunu sıkın.

Bir pilav tenceresinin içerisine ıslanan fırın kağıtlarını yerleştirin.

Hamburgerleri hazırlayıp, hamburger ekmeğinin her tarafını sosa bulayın.

Yağlı kağıt serili tencereye hazırladığınız soslu hamburgerleri yerleştirin.

Tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

Sıcak sıcak servis edin.



