YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kendi malzemeleriniz ve el lezzetinizle içiniz rahat tüketin: Islak hamburger tarifi

Kendi malzemeleriniz ve el lezzetinizle içiniz rahat tüketin: Islak hamburger tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yumuşacık soslu ekmeği ve içinin enfes sulu köftesiyle en sevilen sokak lezzetleri arasında kesinlikle ıslak hamburger yer alıyor! Küçücük atıştırmalık arayanların imdadına anında yetişen ıslak hamburgeri evde de rahat bir şekilde yapmak gayet mümkün... Tıpkı dışarıda satılanlar gibi lezzetli, mis gibi ıslak hamburger tarifimiz sizlerle.

Kendi malzemeleriniz ve el lezzetinizle içiniz rahat tüketin: Islak hamburger tarifi

Özellikle dışarıda ansızın acıktığınızda hemen soluğu bir ıslak hamburgercinin önünde alıyor, bazen de dışarıda aradığınız lezzeti bulamıyor olabilirsiniz. Çünkü tezgahta çok beklemiş ve aşırı yumuşamış burger ekmeklerinin tadını beğenmeyebilirsiniz. Sıcak sıcak tüketildiğinde bir lezzet bombasına dönüşen ıslak hamburgeri evde hazırlamak, içindeki köftenin ve sosunun hijyeninden emin olmak istiyorsanız bu tarif tam da sizin için...

EVDE ISLAK HAMBURGER TARİFİ

MALZEMELER

  • 10 hamburger ekmeği

  • 2 fırın kağıdı

KÖFTESİ İÇİN

  • Yarım kilo kıyma

  • 2 diş sarımsak

  • 1 soğan

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı galeta unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı karabiber

SOSU İÇİN

  • 2 su bardağı domates sosu

  • 2 diş sarımsak

  • 2 çorba kaşığı ketçap

  • 5 çorba kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 tatlı kaşığı kekik

KIZARTMAK İÇİN

  • 1 su bardağı ayçiçeği yağı

HAZIRLANIŞI

  • Uygun bir kabın içerisine kıymayı alın.

  • İçerisine rendelediğiniz soğanları ve ezilmiş sarımsakları ilave edin.

  • Yumurta kırın ve bir süre elle yoğurun.

  • Ardından kimyon, karabiber ve tuzunu ekleyin.

  • Son olarak galeta unu ekleyip, elle güzel bir kıvam alana kadar yoğurun. (Galeta ununu artırıp, azaltabilirsiniz.)

  • Hazırlanan köfte harcını buzdolabında dinlenmeye alın. Bu esnada hamburger ekmeğini batıracağınız sosu hazırlamaya başlayın.

  • Büyük bir sos tavası içerisine zeytinyağını alın ve hafifçe ısıtın.

  • Isınmaya başlayan zeytinyağına domates sosu ve ketçabı ekleyip, karıştırın.

  • Ezilmiş sarımsakları da domates sosa ilave edin.

  • Sos kaynamaya başladıktan sonra içerisine şeker, karabiber, kekik ve tuz ekleyin.

  • Dinlenen köfte harcından büyükçe parçalar alın ve elinizle yassı ve yuvarlak olacak halde şekillendirin.

  • Başka bir tavada ayçiçeği yağını kızdırıp, köfteleri arkalı önlü bir şekilde kızartın. Pişen köfteleri bir tabağa alın.

  • Fırın kağıtlarını bol suda iyice ıslatıp suyunu sıkın.

  • Bir pilav tenceresinin içerisine ıslanan fırın kağıtlarını yerleştirin.

  • Hamburgerleri hazırlayıp, hamburger ekmeğinin her tarafını sosa bulayın.

  • Yağlı kağıt serili tencereye hazırladığınız soslu hamburgerleri yerleştirin.

  • Tencerenin kapağını kapatıp yaklaşık 10 dakika boyunca kısık ateşte pişirin.

  • Sıcak sıcak servis edin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifiMeksika mutfağı ve Türk mutfağını buluşturan lezzet: Çıtır tavuklu burrito tarifi
Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibiMide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi
Fırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifiFırından çıkar çıkmaz kapış kapış gidiyor: Kıyır kıyır fındıklı kurabiye tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

100 milyon TL'lik miras bakın kimde! Şoke eden olay için eşi harekete geçti

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Sağlıklı atıştırmalık dediğin böyle olmalı: Elma topları tarifi

Pastane lezzetlerini tarihe gömecek tarif

Pastane lezzetlerini tarihe gömecek tarif

Sokak lezzetini eve taşıyın: Islak hamburger tarifi

Sokak lezzetini eve taşıyın: Islak hamburger tarifi

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek

Dolmaların şahı olmaya aday nefis bir yemek

İlginizi Çekebilir

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

"Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusuna bomba yanıt

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

Demet Özdemir'in evlilik teklifi aldığı elbisesi kadar şık kombinler

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

En az iki tanesini yapıyorsunuz! Ölümcül olduğunu bilmiyorsunuz

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Açık ilişkilerini anlattılar! “Tek eşli değiliz”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.