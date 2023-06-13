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Kendi transferini kendisi resmen açıkladı! Mbappe'den itiraf geldi

13.06.2023 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG) forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kendi transferini kendisi resmen açıkladı! Mbappe'den itiraf geldi
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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İddialara sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yanıt veren Fransız forvet, "Yalanlar... Her zaman aynı şeyler. Yalan ne kadar büyük olursa, o kadar inandırıcı duruyor. Önceden de söylediğim gibi, çok mutlu olduğum PSG'de gelecek sezon devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

PSG'ye 2017'de Monaco'dan transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kontratı, gelecek sezon sona erecek. Sözleşmede, tarafların onaylaması halinde bir yıllık opsiyon da yer alıyor.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu Mbappe ile doldurmayı planladığı öne sürülüyordu.

PSG formasıyla 260 maçta 212 gol ve 98 asiste imza atan Mbappe, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.


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