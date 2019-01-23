Kendi yöntemiyle kilo verdi, görenleri şaşırttı!

Josie Desgrand 16 yaşındayken, 127 kiloya kadar ulaşmıştı ve hayatında bir şeylerin değişmesi gerektiğinin farkındaydı.

Görenleri şaşkına uğrattı

Birkaç başarısız diyet denemesinden sonra bir gün aynanın karşısına geçti ve kendi kendisine "Artık kilolu olmayacaksın" dedi.

Desgrand, "Bir sonraki kilo verme yolculuğum için heyecan duydum, farklı açılardan fotoğrafımı çektim.

Uzun bir yolculuk yapacağımı bilerek, ölçülerimi yazdım. Her bir değişikliği görmek istedim" dedi.

Başta kendisine küçük hedefler koyan Josie Desgrand, düşük karbonhidratlı ve şekersiz bir diyet uyguladı, su alımını artırdı.

Desgrand, öğünlerine avokado, mantar, kabak gibi sağlıklı sebzeleri dahil etti.

Kahvaltı tercihini ise bol yeşillikli, peynir ve kinoadan yana kullanıyordu. Diğer öğünlerinde ise brokoli çorbası onun favori yiyeceklerinden biriydi.

Babası Mark da kilo vermeye başladı ve bu süreçte birbirlerine destek oldular.

Desgrand, "Babamla rekabet etmek daha fazla yol katetmemi sağladı. Sadece diyetle 90 kiloya kadar düştüm. Böylece bir sonraki adım olan spor konusunda kendime güvenim geldi ve spor salonuna gitmeye başladım.

Desgrand, her defasında kararlılıkla "Artık kilolu olmayacaksın" dedim kendi kendime. Spor salonunda egzersiz yapmak, hedef ağırlığıma ulaşmak için beni iten güç oldu" diye konuştu.

Sadece diyet ve egzersizle 63 kiloya inen Desgrand, sosyal medya hesabında deneyimlerini paylaşıyor.

Desgrand, sosyal medyadan da çok fazla destek gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Yediklerimi paylaştım. Takipçilerim hızla büyüdü ve her biri çok destekleyiciydi.

Harika göründüğümü söylediler, paylaştığım yiyeceklerin tariflerini istediler.

Yolculuğum boyunca dünyanın dört bir yanından insanlarla iletişimde oldum.

Şimdi ise olabildiğince çok insana yardım etmek istiyorum. Birisi artık yapamayacağını düşündüğünde ona 'Devam et' diye yazarım."