SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Okan Buruk'tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u evinde ağırlıyor. Aslan, ligde rakibini devirmişti; bugün de taraftarının coşkusuyla sahadan galip ayrılarak 18 Mart’taki rövanş öncesi büyük avantaj peşinde. Sarı-Kırmızılılar'da maça az bir süre kala ilk 11'de büyük oranda belli oldu. İşte detaylar...

Okan Buruk'tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i
Cevdet Berker İşleyen
Wilfried Singo

Wilfried Singo

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İngiliz devi Liverpool’u misafir edecek. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Bu sezon lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool’u taraftarı önünde yenmeyi başaran sarı kırmızılılar bugün de tarihi bir zafere imza atarak 18 Mart’ta deplasmanda oynanacak rövanşa avantajlı bir skorla çıkmanın planlarını yapıyor.

Mynet Anket Hedef çeyrek final! Galatasaray-Liverpool maçı sizce nasıl sonuçlanır?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Hedef çeyrek final! Galatasaray-Liverpool maçı sizce nasıl sonuçlanır?
Galatasaray kazanır
Berabere biter
Liverpool kazanır
Bu anket 4 saat 50 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

OKAN BURUK iLE 7 OYUNCU SINIRDA

Okan Buruk tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray ın Liverpool maçı 11 i 1

Galatasaray, bu zorlu mücadele tam kadro olarak sahadaki yerini alacak. Ancak 7 oyuncusu sınırda bulunan Cimbom’da Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Noa Lang ve Osimhen bugün sarı kart görmeleri durumunda rövanşta takımı yalnız bırakacak. Yine teknik direktör Okan Buruk da kart görürse Ada’da kulübedeki yerini alamayacak.

LİVERPOOL’DA ISAK VE ALLİSON DAHİL 5 EKSİK

Okan Buruk tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray ın Liverpool maçı 11 i 2

Liverpool'da Alexander Isak’ın yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa’nın sakatlıkları devam ederken kaleci Allison Becker de yaşadığı problem nedeniyle İstanbul’a getirilmedi.

Öte yandan Liverpool ile oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

11'DE SİNGO SÜRPRİZİ

Okan Buruk tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray ın Liverpool maçı 11 i 3

A Spor'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, grup maçında olduğu gibi Liverpool mücadelesinin 11'inde sağ bekte Sallai ve Boey'nin yerine Singo'ya şans vereceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın Rams Park'ta maça; Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen 11'i ile çıkacağı aktarıldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45
Galatasaray Galatasaray
-
Liverpool Liverpool

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtıTarihi maça tarihi prim! Dursun Özbek kesenin ağzına açtı
Ortadoğu'daki kriz Dünya Kupası’nı vurdu! O ülke maça çıkamayabilirOrtadoğu'daki kriz Dünya Kupası’nı vurdu! O ülke maça çıkamayabilir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Okan Buruk Liverpool son dakika galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.