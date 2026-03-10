Okan Buruk'tan Liverpool maçına saatler kala sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında bugün sahasında İngiliz devi Liverpool’u misafir edecek. RAMS Park’ta saat 20.45’te başlayacak karşılaşmada İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Bu sezon lig aşamasında karşı karşıya geldiği Liverpool’u taraftarı önünde yenmeyi başaran sarı kırmızılılar bugün de tarihi bir zafere imza atarak 18 Mart’ta deplasmanda oynanacak rövanşa avantajlı bir skorla çıkmanın planlarını yapıyor.

OKAN BURUK iLE 7 OYUNCU SINIRDA

Galatasaray, bu zorlu mücadele tam kadro olarak sahadaki yerini alacak. Ancak 7 oyuncusu sınırda bulunan Cimbom’da Uğurcan, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Noa Lang ve Osimhen bugün sarı kart görmeleri durumunda rövanşta takımı yalnız bırakacak. Yine teknik direktör Okan Buruk da kart görürse Ada’da kulübedeki yerini alamayacak.

LİVERPOOL’DA ISAK VE ALLİSON DAHİL 5 EKSİK

Liverpool'da Alexander Isak’ın yanı sıra Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa’nın sakatlıkları devam ederken kaleci Allison Becker de yaşadığı problem nedeniyle İstanbul’a getirilmedi.

Öte yandan Liverpool ile oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala sıcak bir gelişme yaşandığı öğrenildi.

11'DE SİNGO SÜRPRİZİ

A Spor'un aktardığı bilgiye göre; Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, grup maçında olduğu gibi Liverpool mücadelesinin 11'inde sağ bekte Sallai ve Boey'nin yerine Singo'ya şans vereceği öğrenildi.

Sarı-kırmızılı takımın Rams Park'ta maça; Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Noa Lang, Osimhen 11'i ile çıkacağı aktarıldı.