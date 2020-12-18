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Kendiliğinden hareket eden kayalar

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.12.2020 17:47 | Son Güncelleme:
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Kendiliğinden hareket eden kayalar

Dünyada bir çok gizemli şey insanoğlunu şaşırtmaya devam ediyor. Kendiliğinden hareket eden kayalar da dünyadaki bu gizemli olaylardan sadece biri.

Kendiliğinden hareket eden kayalar her gün 200 metreyi kendi kendine yürüyor. Bu olayın sırrı 2000'li yıllara kadar çözülmemişti ama daha sonra bu sır çözüldü.

KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEN KAYALAR NEREDE

ölüm vadisi amerika

Kendiliğinden hareket eden kayalar Amerika Birleşik Devletleri’de, Nevada ve Kaliforniya eyaletlerinin tam sınırında bulunan Ölüm Vadisi'nde yer alıyor. Bu kayaların ortalama ağırlığı 350 kg. Eski bir göl yatağında bulunan taş parçaları, 200 metrelik bir mesafeyi kendi kendine yürümesi bir çok kişi hayrete düşürüyor. İnsanlar bu gizemli olayın arkasında uzaylılar veya ilahi güçlerin olduğunu düşünüyordu, ta ki bu kayaların sırrı açıklanana dek.

KENDİLİĞİNDEN HAREKET EDEN KAYALARIN SIRRI

İlk teorilere göre, rüzgar ve yağmurun bu büyük kayaları hareket ettirebileceği düşünülse de, sonradan zeminin çatlamış yapısının buna izin vermeyeceğini kabul etmek zorunda kaldılar. İşin ilginç yanı ise, bugüne dek kayaların hareket ettiğini kimsenin görmemesi…

kendi kendine yürüyen kayalar

Ölüm Vadisi'nin kendi kendine hareket eden kayalarının sırrı yine bilimsel araştırmaların sonucunda ortaya çıktı. Bilimsel verilere göre, Ölüm Vadisi'nde geceleri aşırı soğuyan hava yerde 3-5 milimetre arasında bir buz tabakası oluşturuyor. Sabah ısınan havanın etkisiyle çözülen buz tabakası, esen vadi rüzgârlarının etkisiyle kaç kilo olursa olsun kayaları yerinden oynatıyor. Santim santim yürüyen kayaların hareket etmesini fark etmek bu yüzden oldukça güç.

kendi kendine hareket eden taşlar

Doğada yaşanan her olayın bilimsel bir açıklaması var. Ölü Vadi'de olan bu gizemli olayın bilimsel açıklaması da şu an için geçerli bir teori. Amerika'ya bir seyahat planlarsanız Ölü Vadi'de bulunan kendiliğinden hareket eden kayaları gezilecek yerler listenize ekleyin.

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