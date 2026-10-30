OnePlus Ace 7 ve Ace 7 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri!

OnePlus, Ace 7 serisini iki yeni modelle duyurdu. Ace 7 ve Ace 7 Pro, özellikle uzun oyun seanslarında işlemcilerin daha serin çalışmasını sağlamak amacıyla dahili soğutma fanlarıyla donatılmış. Ayrıca standart Ace 7 modelinin Çin dışındaki pazarlarda OnePlus 16R adıyla satışa sunulabileceği düşünülüyor.

ONEPLUS ACE 7 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

OnePlus Ace 7 Pro, Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alıyor. Cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleriyle sunulurken depolama kapasitesi 256 GB'tan başlayıp 1 TB'a kadar çıkıyor.

Telefonun 6,78 inç büyüklüğündeki LTPO ekranı, 185 Hz'e kadar yenileme hızını destekliyor. Ancak bu hıza yalnızca 185 Hz desteği sunan belirli oyunlarda ulaşılabiliyor. Günlük kullanımda ve standart uygulamalarda maksimum yenileme hızı 165 Hz ile sınırlı kalıyor. LTPO teknolojisi sayesinde yenileme hızı 1 Hz ile 165 Hz arasında ayarlanabiliyor.

Kamera tarafında ise 200 megapiksel çözünürlüğünde, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Buna 3,5 kat optik yakınlaştırma sunan, f/2.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksellik telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor.

Dikkat çekici şekilde cihazda ultra geniş açılı kamera bulunmuyor. Bunun muhtemel nedeni, soğutma fanına yer açılmasıyla ilgili boyut kısıtları.

Ace 7 Pro'nun soğutma sistemi de ilginç bir tasarıma sahip. Çift yönlü hava akışı sağlayan fan, iki hava girişinden ve sıcak havayı dışarı atan iki ızgaradan oluşuyor. Havalandırma açıklıkları, RedMagic gibi benzer soğutma sistemlerine sahip telefonların yan çerçevelerinin aksine, çıkıntılı kamera adasına yerleştirilmiş.

Telefon, 9.000 mAh kapasiteli bataryasına sahip. Cihaz, Oppo'nun SuperVOOC teknolojisi üzerinden 100 W'a kadar hızlı şarjı destekliyor.

Her iki modelin ön yüzeyinde Crystal Shield Glass koruyucu cam kullanılırken arka paneller cam elyafıyla güçlendirilmiş plastikten, orta çerçeveler ise metal kaplamalı yapıdan oluşuyor. Ace 7 Pro, dahili soğutma fanına rağmen IP66, IP68, IP69 ve IP69K olmak üzere dört farklı koruma sertifikasına sahip.

Siyah, beyaz ve açık mavi gibi görünen bir renk seçeneğiyle sunulan OnePlus Ace 7 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümünün fiyatı 4.799 yuan (yaklaşık 715 dolar) olarak belirlendi.

ONEPLUS ACE 7'NİN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Standart OnePlus Ace 7, Pro modeliyle büyük ölçüde aynı özellikleri paylaşsa da bazı donanım farklılıklarıyla geliyor.

Bunların başında işlemci tercihi bulunuyor. Ace 7, Snapdragon 8 Elite Gen 5'in daha düşük performanslı bir versiyonu olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 V serisi işlemciyi kullanıyor. Bu yonga seti, Pro modelindeki işlemciyle aynı güçlü CPU'ya sahip olsa da grafik işlem birimi iki parçaya ayrılmış durumda ve kendisine ayrılan bellek miktarı da daha az. Bu nedenle genel performansı daha düşük.

Kamera sisteminde de bir değişiklik bulunuyor. Pro modelindeki telefoto kamera, standart Ace 7'de yerini 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameraya bırakıyor. Ayrıca standart modelin soğutma fanı, Pro modelindeki çift yönlü hava akışı tasarımını kullanmıyor.

OnePlus Ace 7'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümü, 4.399 yuan (yaklaşık 655 dolar) fiyat etiketine sahip.

Telefonun renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve görünüşe göre griden altın tonlarına geçiş yapan degrade bir tasarım bulunuyor.

Kaynak: GSMArena