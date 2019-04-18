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2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Rusya'da yaklaşık 2 yıldır kayıp olan bir gezginin ağaca kelepçelenmiş durumdaki iskeleti bulundu.

2 yıldır kayıptı! Ağaca kelepçeli iskeleti bulundu

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 31 yaşındaki Ivan Klyucharyov uzun yıllardır Rusya'nın tüm bölgelerine gidip sosyal medya hesaplarında çektiği görüntüleri yayınlıyordu. Doğa ve tarih tutkunu olduğu bilinen Rus gezgin, Rusya'ya ait gizli kalmış doğal güzellikleri ve tarihi yapıları tespit edip kendi takipçileriyle paylaşıyordu. Çevresinde çok sevilen gezgin 2017 yılının Mayıs ayında Moskova'ya bağlı Şatura bölgesindeki Çerusti köyüne gitti. Buradaki köyleri ve ormanlık alanları gezen ve kamp yapan gezginden bir daha haber alınamadı. Eve dönmeyen gezginin annesi polise giderek kayıp ilanı verdi. Rus polisi ise tüm aramalara rağmen gezgine ulaşamadı.

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ARKASINDA CEVAPLANAMAYAN SORULAR BIRAKTI

Rus gezgin Ivan Klyucharyov'un ağaca kelepçelenmiş ve sadece iskelet halinde kalmış cesedi bulunduktan sonra otopsiye gönderildi. Mayıs 2017'de ortadan kaybolan gezginin otopsisinde 2018 Nisan ayında öldüğü saptandı. Rus polisinin başlattığı soruşturmada gezginin ailesi ve arkadaşlarının ifadesine başvuruldu. Gezginin arkadaşları İvan'ın bilinmeyen bir yerde kamp yaptığını belirtti. Gezginin iskeleti ise arkadaşlarının belirttiği noktaya yakın bir yerde bulundu. Yapılan otopside gezginin Nisan 2018'de öldüğünün anlaşılmasından sonra olayla ilgili tartışmalar başladı. Çünkü Rus polisinin olay yerinde yaptığı incelemede gezginin kendisini ağaca kelepçelediği ve anahtarı önüne attığı, bir süre sonra anahtara kelepçeli halde ulaşmaya çalıştığı ama bunu başaramadığı tespit edildi.

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KENDİNİ KELEPÇELEDİ İDDİASINA AİLESİNDEN TEPKİ GELDİ

Gezginin çevresinde yapılan soruşturmada da gezginin kendisini doğa koşullarına alıştırmak için bu gibi denemeler yaptığına dair bilgiler alındı. Fakat anne bu ifadelere ve raporlara karşı çıkarak oğlunun Mayıs 2017 tarihinde kaybolduğunu, ölümünün ise 1 yıl sonra gerçekleştiğini söyleyerek İvan'ın kendisini öldürmeyeceğini iddia etti. Cesedin yakınında gezgine ait çadır, giysiler, kelepçeler, yiyecek ve içecek kapları bulunurken olayla ilgili cinayet soruşturmasının sürdürüldüğü açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
AĞAÇ kelepçelemek rusya iskelet

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