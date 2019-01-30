TREND

Kendini Lord Voldemort diye tanıtan dolandırıcı tutuklandı

ege.yildirim ege.yildirim
DÜNYA  | 30.01.2019 16:55 | Son Güncelleme

Myanmar vatandaşı bir sigorta temsilcisi kendisini 'Lord Voldemort' olarak tanıtıp, müşterilerinden kendisine Bitcoin satın almasını istedi. İsminin Ye Lin Myint olduğu aktarılan sigorta temsilcisinin isteğinin gerçekleşmemesi durumunda müşterilerini zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Kendini Lord Voldemort diye tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kendisini Harry Potter'ın baş düşmanı Lord Voldemort olarak tanıtan eski bir sigorta temsilcisi, müşterilerini Bitcoin ödemesi yapmazlar ise zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle Singapur'da tutuklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre Myanmar vatandaşı olan Ye Lin Myint, randevularını kaçıran ya da sigorta poliçelerini iptal eden bazı eski müşterilerini hedef aldı.

Öte yandan Myint'in, sigorta işlemi satın alacağını beyan eden ancak daha sonra vazgeçen müşterilerin yanı sıra müşterilerinin komşularını ve potansiyel müşterilerini de aynı yöntemle tehdit ettiği belirtildi.

36 yaşındaki sigorta temsilcisi, 6 ayrı müşteriye gönderdiği e-posta ve mektupta, müşterilerini kendisine 1 adet Bitcoin transfer etmemeleri halinde ailelerini ve kendilerini zarar vermekle tehdit ettiği aktarıldı.

Sigorta temsilcisinin kendisine atfedilen suçları işlediği Ağustos ve Eylül 2017'de kripto para birimi Bitcoin'in bir adedinin değeri yaklaşık 4 bin 900 dolardı.

'LORD VOLDEMORT'U 'LORD VOLDERMORT OLARAK YAZMIŞ

Myint müşterilerini tehdit etmek için Harry Potter serisinin kötü karakteri ‘Lord Voldemort'un adının yanlış yazımı olan ‘Lord Voldermont' isimli bir e-posta adresi oluşturdu.

Daha sonra hazırladıkları mektupları müşterilerinin yaşadıkları binaların bulunduğu bölgeye gönderen Myint'in, müşterilerinin komşularını müşterilere Bitcoin ödemelerini yapmaya zorlamaları yönünde tehdit ettiği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, toplamda 33 kişiyi hedef alan sigortacı temsilcisinin, kurbanlarını ‘ısrarla, amansız bir şekilde taciz ettiği' yer aldı.

2 BUÇUK YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Tehdit ve taciz suçlarından gözaltına alınan Myint, Salı günü çıkarıldığı mahkemede 2 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kefalet bedelini belirlenen süre içerisinde ödeyemeyen Myint'in cezasını Şubat ayı içerisinde çekmeye başlayacağı belirtildi.

BİTCOİN TRANSFERİ YAPTIRMAYI BECEREMEDİ

The Straits Times gazetesinde yer alan haberde, polisin kurbanlarının şikayeti üzerine izini sürdüğü ve sonunda yakalamayı başardığı sigorta temsilcisi nin, harcadığı yoğun çabaya rağmen hiçbir müşteriden bitcoin almayı beceremediği ifade edildi.

İngiliz yazar J.R Rowling'in kaleme aldığı Harry Potter serisinde, etrafına korku salan ve karanlık gücün temsilcisi olan ‘Lord Voldemort' isimli karakter serinin ilk kitabında Harry Potter'in ailesini öldürüyordu.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...
En net fotoğrafı yayımlandı! Hızla dünyaya geliyorEn net fotoğrafı yayımlandı! Hızla dünyaya geliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
voldemort bitcoin

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

Migren diye ameliyata girdi! Ağzından çıkan ise...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İki kadın yasağı deldi!

İki kadın yasağı deldi!

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Her şey kameranın önünde oldu! Dehşet anları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya uçağında korku dolu anlar! Pilot acil iniş yapmak zorunda kaldı!

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

NASA, Bennu isimli göktaşının en net fotoğrafını paylaştı

En net fotoğrafı yayımlandı! Hızla dünyaya geliyor

2019 Tataristan Güzeli seçildi: Ralina Arabova

En güzelleri seçildi! İşte tacı kazanan isim

2030'dan geldi, anlattıkları olay yarattı: Yeni bir ülke kurulacak

Zaman yolcusundan şaşırtan sözler: Yeni bir ülke kurulacak ve...

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

4 yıl önce bulduğu fikir sayesinde paraya para demiyor!

Singapur'da HIV taşıyan 14 bin 200 kişinin bilgileri çalındı

Dünyayı karıştıran Amerikalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.