Kendini Lord Voldemort diye tanıtan dolandırıcı tutuklandı

Kendisini Harry Potter'ın baş düşmanı Lord Voldemort olarak tanıtan eski bir sigorta temsilcisi, müşterilerini Bitcoin ödemesi yapmazlar ise zarar vermekle tehdit ettiği gerekçesiyle Singapur'da tutuklandı.

Mahkeme tutanaklarına göre Myanmar vatandaşı olan Ye Lin Myint, randevularını kaçıran ya da sigorta poliçelerini iptal eden bazı eski müşterilerini hedef aldı.

Öte yandan Myint'in, sigorta işlemi satın alacağını beyan eden ancak daha sonra vazgeçen müşterilerin yanı sıra müşterilerinin komşularını ve potansiyel müşterilerini de aynı yöntemle tehdit ettiği belirtildi.

36 yaşındaki sigorta temsilcisi, 6 ayrı müşteriye gönderdiği e-posta ve mektupta, müşterilerini kendisine 1 adet Bitcoin transfer etmemeleri halinde ailelerini ve kendilerini zarar vermekle tehdit ettiği aktarıldı.

Sigorta temsilcisinin kendisine atfedilen suçları işlediği Ağustos ve Eylül 2017'de kripto para birimi Bitcoin'in bir adedinin değeri yaklaşık 4 bin 900 dolardı.

'LORD VOLDEMORT'U 'LORD VOLDERMORT OLARAK YAZMIŞ

Myint müşterilerini tehdit etmek için Harry Potter serisinin kötü karakteri ‘Lord Voldemort'un adının yanlış yazımı olan ‘Lord Voldermont' isimli bir e-posta adresi oluşturdu.