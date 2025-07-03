Kendini Mesih ilan etmişti, tutuklandı! Yıllardır müritlerine bakın ne yapıyormuş...

Sibirya’daki Novosibirsk kentinde mahkeme, kendisini “Vissarion” olarak tanıtan eski trafik polisi Sergei Torop’u, müritlerinin fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verdi.

“Son Ahit Kilisesi” adlı tarikatı 1991 yılında kuran Torop, bugüne kadar etrafında binlerce mürit toplamıştı. 64 yaşındaki Torop, hareketini “ilahi bir vahiy” sonucunda kurduğunu söylüyordu. Tarikat, kısa sürede büyüdü.

Takipçilerinden yaklaşık 300 kişilik bir çekirdek grup, “Şafağın Meskeni” adını verdikleri bir tepede tamamen izole bir yaşam sürdü.

MÜRİTLERİNİ HER ANLAMDA SÖMÜRMÜŞ

Torop ve tarikatın iki diğer lideri Vladimir Vedernikov ile Vadim Redkin, 2020 yılında Rusya'nın istihbarat servisi FSB'nin düzenlediği helikopterli operasyonla gözaltına alındı. Bu şahıslar dini bir organizasyon kurarak üyelerinin medeni haklarını ihlal etmek ve bedensel zarar vermekle suçlandı. Müritlerine “psikolojik şiddet” uyguladığı, onları para ve emek açısından sömürdüğü ortaya çıktı.

Bölge mahkemesi bu hafta, üçlünün 16 kişiye “manevi zarar” verdiğini, bu kişilerden altısının “ciddi sağlık sorunları” yaşadığını belirtti. Ayrıca tarikatın bütçesinden 5 milyon rubleden (yaklaşık 63 bin dolar) fazla para da ele geçirildi.