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Kendisi de daha önce oraya gitmek istediğini açıklamıştı! Galatasaray'a Torreira için servet önerdiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.11.2024 10:07
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Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Lucas Torreira performansıyla dev kulüpleri peşine takmayı başarırken, bu kez Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors devreye girdi. İşte detaylar...

Kendisi de daha önce oraya gitmek istediğini açıklamıştı! Galatasaray'a Torreira için servet önerdiler
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Juan Roman Riquelme, taraftarın istediği Galatasaraylı yıldızı Boca Juniors'a götürebilmek için dev bir bonservis ödemeyi göze aldı. Arjantin basını bu konuda girişimlerin sürdüğünü duyurdu...

Galatasaray'daki performansıyla birçok kulübün dikkatini çekmeyi başaran Lucas Torreira için Sarı-Kırmızılılar'a teklifler gelmeye devam ederken, son olarak devreye Arjantin ekibi Boca Juniors girdi.

18 MİLYON EURO AYIRDI

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Arjantin basınına göre Boca Juniors başkanı Juan Roman Riquelme Torreira için 18 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı.

"ÇALIŞMALARA BAŞLADI"

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Haberin ayrıntılarında şu bilgiler paylaşıldı: "Riquelme ocaktaki transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Sadece ayrılanlar değil, gelenler de olacak. Boca'nın başkanı ve idolü olan Riquelme 2025 Dünya Kupası için en ideal kadroyu oluşturmaya çalışıyor.

"OYNAMA İSTEĞİNİ AÇIKLADI"

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Bunun için tartışmasız şekilde kadroda bulunacak isimlerden biri de Torriera. Torreira Galatasaray'da ve Uruguay Milli Takımı'nda kilit bir rol oynuyor. Daha önce Boca'da oynama isteğini belirten Torreira'nın alınması başarılı bir müzakereye bağlı."

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