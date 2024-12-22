Kendisinden 17 yaş küçük eşiyle aşka geldi! Heidi Klum'dan paylaşım

51 yaşındaki dört çocuk annesi eski Victoria's Secret modeli Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük olan eşi Tokio Hotel gitaristi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz Klum şu sıralar kocasıyla kış tatilinde. Klum son olarak dağların tepesinde kocasıyla aşka geldi ve öpüştü anları paylaştı.

Heidi Klum'un aşk pozlarına hayranlarından beğeni yağdı.

51 yaşındaki model Heidi Klum, genç kocası Tom Kaulitz ile olan seks hayatının 'çok iyi' olduğunu ve bunun kendisini formda tuttuğunu itiraf etmişti.



Dünyaca ünlü isim, Kaulitz ile olan cinsel hayatından bahsetmişti. Heidi Klum tahrik olmak için yapması gereken tek şeyin kocasına bakmak olduğunu söylemişti.

Heidi Klum ayrıca yatak odasında kocasıyla seks oyuncakları kullandığını, farklı pozisyonlar denediklerini açık açık anlatmıştı.