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Kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
SPOR  | 02.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta amatör lig maçında, Yasin Akyıldız isimli futbolcu kendisine kırmızı kart gösteren hakem Eren Ferhat Çelik'e kafa attı. Maç tatil edilirken, hakem de futbolcudan şikayetçi oldu.

Kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa attı

Zonguldak Süper Amatör Ligi'nde Kozlu Belediyespor, Kozlu Şehir Stadyumu'nda Filyos Ateşspor’u konuk etti. Kozlu Belediyespor’un 1-0’lık üstünlüğü devam eden maçın 44. dakikasında maçın hakemi Eren Ferhat Çelik, Filyos Ateşspor'lu oyuncu Yasin Akyıldız’ın yaptığı müdahale sonucunda ikinci sarıdan kırmızı kart verdi.

Kırmızı kartın ardından çılgına dönen Akyıldız, maçın hakemi Eren Ferhat Çelik’e kafa attı. Olayın şokunu yaşayan Çelik’in dudağı patladı. Sahada görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı hakem Ferhat Çelik, maçı tatil etti. Polis eşliğinde sahadan çıkan hakem Çelik, soluğu Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı karakolda aldı.

HAKEM

Hakem Eren Ferhat Çelik, futbolcu Yasin Akyıldız’dan şikayetçi oldu. Tatil edilen maçın ise 3-0 hükmen Kozlu Belediyespor lehine verilmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eren Ferhat Çelik Kozlu Belediyespor-Filyos Ateşspor

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