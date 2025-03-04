Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kendisini dolandırdığını düşündüğü gelinini vahşice öldürdü! Asıl gerçek mahkemede ortaya çıktı

Kendisini dolandırdığını düşündüğü gelinini vahşice öldürdü! Asıl gerçek mahkemede ortaya çıktı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.03.2025 11:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile içi korkunç cinayet! Sophie Evans'ın cesedi, evin mutfak zemininde çıplak ve boğulmuş şekilde bulundu. Mahkemede, Jones'un, Evans ve oğlu Jamie Davies’e "dolandırıcı hırsızlar" dediği ve "problemi hallettiğini" söylediği bir video gösterildi. Jones, Evans’ın kendisini avukata götürüp tapu devri için zorla imza attırıldığını iddia etti. Avukatı, Jones’ın dolandırıldığına dair inançlarının sanrılı bir bozukluktan kaynaklandığını belirtti.

Kendisini dolandırdığını düşündüğü gelinini vahşice öldürdü! Asıl gerçek mahkemede ortaya çıktı

Sophie Evans'ın cesedi, 5 Temmuz 2024'te Carmarthenshire, Llanelli'deki bir evin mutfak zemininde yüzü aşağı bakacak şekilde ve çıplak bir şekilde bulundu. Saldırıya uğradığı ve boğulduğu anlaşılan kadının cesedine otopsi yapıldı.

Mahkemeye taşınan bir videoda, Jones telefonda aradığı kişiye, oğlu Jamie Davies ve Evans'ı "dolandırıcı hırsızlar" olarak nitelendirip, "problemi hallettiğini" söylüyor.

Sophie-Evans-e1720692635666

SANRILAR YÜZÜNDEN GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Mahkemede Jones'ın polis memurlarına, kendisinin Evans tarafından bir avukat ofisine götürdüğünü. Ardından da Jones'ın annesinin evinin tapularını kendisine devretmek için belgeleri zorla imzalattırdığını anlattı. Jones'ın avukatı David Elias, müvekkilinin dolandırıldığına dair düşüncelerinin, bir sanrılı bozukluktan kaynaklanan psikolojik hastalıktan kaynaklı olduğunu belirtti.

Ekran görüntüsü 2025-03-04 104504

Davaya bakan Yargıç Geraint Walters, mahkemenin verebileceği tek cezanın müebbet hapis olduğunu dile getirdi.

Mynet'in Sesi
Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem olduSaraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu
AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!
Anahtar Kelimeler:
gelin mahkeme mutfak baba oğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Ünlüler oraya yatırım yapmaya başladı 'Konuttan soğudular'

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Bir tesadüfle hayatı değişti! Ev ve araba teklif ettiler vazgeçmedi... Şimdi 300 milyonluk servetin ortağı oldu

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Hakem her şeyi bir bir yazmış! Mou'nun Vincic'e söyledikleri ortaya çıktı

Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu

Saraya rest üstüne rest! Kararı gündem oldu

AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!

AVM'nin üst katlarından mobilya fırlattılar!

Bebek yanağında kulakla dünyaya geldi

Bebek yanağında kulakla dünyaya geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.