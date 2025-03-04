Kendisini dolandırdığını düşündüğü gelinini vahşice öldürdü! Asıl gerçek mahkemede ortaya çıktı

Sophie Evans'ın cesedi, 5 Temmuz 2024'te Carmarthenshire, Llanelli'deki bir evin mutfak zemininde yüzü aşağı bakacak şekilde ve çıplak bir şekilde bulundu. Saldırıya uğradığı ve boğulduğu anlaşılan kadının cesedine otopsi yapıldı.

Mahkemeye taşınan bir videoda, Jones telefonda aradığı kişiye, oğlu Jamie Davies ve Evans'ı "dolandırıcı hırsızlar" olarak nitelendirip, "problemi hallettiğini" söylüyor.

SANRILAR YÜZÜNDEN GELİNİNİ ÖLDÜRDÜ

Mahkemede Jones'ın polis memurlarına, kendisinin Evans tarafından bir avukat ofisine götürdüğünü. Ardından da Jones'ın annesinin evinin tapularını kendisine devretmek için belgeleri zorla imzalattırdığını anlattı. Jones'ın avukatı David Elias, müvekkilinin dolandırıldığına dair düşüncelerinin, bir sanrılı bozukluktan kaynaklanan psikolojik hastalıktan kaynaklı olduğunu belirtti.

Davaya bakan Yargıç Geraint Walters, mahkemenin verebileceği tek cezanın müebbet hapis olduğunu dile getirdi.