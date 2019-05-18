Kendisini öyle bir işe adadı ki 6 yıl uğraştı!

Geert Weggen yarı Danimarkalı yarı İsveçli bol ödüllü bir fotoğraf sanatçısı. Fakat o kendisini “kırmızı sincap fotoğrafçısı” olarak adlandırıyor. Böyle bir ünvan almasının sebebi ise bundan 6 yıl önce Geert kapısının önüne çıktığında karşısında bir tilki görüyor, hemen içeri koşup tilkiye yiyecek bir şeyler getiriyor. O günden sonra tilki her gün yiyecek hakkını almak için Geert’i ziyaret etmeye başlıyor. İki haftanın ardından iyice samimi olan ikili fotoğraf çekimlerine başlıyorlar. Daha sonra bir kuş gelip gitmeye başlıyor. Geert balkonunun bir yaban hayatı fotoğraf stüdyosuna döndüğünü fark ediyor. Geert bu yaban arkadaşlarıyla birlikte çektiği fotoğraflardan ödüller kazanıyor.

Sonra bir gün karşısına kırmızı sincap çıkıyor. Onunla birlikte de açık hava stüdyosunda çekimler yapan Geert, daha sonra bu sincap için “benim hayatım oluverdi” diyor. O kadar yakın iki arkadaş oluyorlar ki Geert evinde sincap fotoğrafçılığı atölyesi bile düzenlemeye başlıyor. Yılda iki defa düzenlediği bu çalışmalara en fazla 3 katılımcı kabul eden Geert, 5 gün boyunca kırmızı sincap fotoğrafçılığının inceliklerini aktarıyor.