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Kent merkezine indiler! Mahallede büyük korku

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YAŞAM  | 14.06.2019 20:02 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'ne inen domuzlar, kentliler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kent merkezine indiler! Mahallede büyük korku

Edremit'in turistik Altınoluk Mahallesi'nde son günlerde domuz şaşkınlığı yaşanıyor. Kazdağları'ndan yerleşim alanlarına inen domuzların, aç kaldıkları ve çöp bidonları yanında yiyecek aradıkları görüldü. Mahalleli, yaklaşık iki haftadan bu yana yerleşim alanında domuzlar ile karşılaşırken, dün gece mahalleye gelen 3 domuz ise Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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"İNSANLAR YABANİ HAYVANLARLA KARŞILAŞINCA ÜRKÜYOR"

Domuzları karşısında görünce büyük şaşkınlık yaşadığını belirten Diker, "Altınoluk İskele Mahallesi'nde oturuyorum. Mahallemize 15 gündür bu domuzlar geliyor. Çöp bidonları yanına bırakılan yiyecekleri karıştırıyorlar. Gece belli bir saatte insanlar cadde ve sokaklardan çekildikten sonra ortaya çıkıyorlar. Ben de karşılaştığım domuzları kameraya kaydettim. İnsanlar tabi ki yabani hayvanlarla karşılaşınca ürküyor. Hatta bir komşum da domuzların köpeğe saldırdığını ve ağır şekilde yaraladığını söyledi. Ancak şu ana kadar domuzların insanlara karşı bir saldırısı söz konusu olmadı" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit domuz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu hayvanlar kent merkezine inmediler, insanlar onların yaşam alanını işgal etti !
yetkililer illaki birine saldırıp oldurmesimi lazım domuzların.neden önlem almazsınız?tam türk işi
biran önce domuz yemeye başlamalıyız. hem et fiyatları düşecek hemde köylü kurtulacak...
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