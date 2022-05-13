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Kenya'da 3,5 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya

13.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya'da 3,5 milyon kişi açlık riskiyle karşı karşıya

İSTANBUL (AA) - Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da 3,5 milyon kişinin kuraklığa bağlı nedenlerden dolayı açlık riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Ajansınca yapılan açıklamada, ülkedeki kuraklığa bağlı gıda krizine işaret edildi.

Kuraklığın etkisinin arttığına dikkatin çekildiği açıklamada, ülke genelinde açlık krizi ile karşı karşıya olanların sayısının 3,5 milyona yükseldiği aktarıldı.

Ülkede milyonlarca kişinin gıda desteğine ihtiyaç duyduğu vurgulanarak, özellikle Marsabit, Mandera, Wajir, Samburu, Isiolo, Baringo, Turkana ve Laikipia bölgelerinin kritik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

- 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık

Afrika Kıtası'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası, yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum etti.

Çöl çekirgelerinin 2019'daki istilası sonrası tarımsal üretimin gerilediği ve gıda krizinin başladığı bölgede, peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışların beklenenin çok altında gerçekleşmesi yeni gıda krizini tetikledi.

Birleşmiş Milletler, kuraklık nedeniyle besi hayvanlarının ölmeye başladığını, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle de ailelerin evlerini terk ettiğini açıkladı.

Temiz su sıkıntısı, göçle salgın hastalıkların yayılmasına da yol açtı.

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