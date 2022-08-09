Kenya'da başkan adayı saatlerce oy kullanamadı

İSTANBUL (AA) - Kenya'da devlet başkanı adaylarından George Wajackoyah, elektronik seçmen tanıma sistemi çalışmayınca saatlerce oyunu kullanamadı.

Wajackoyah, basına yaptığı açıklamada, kendi seçim bölgesi olan Kenya'nın batısındaki Kakamega'daki oy verme merkezinde elektronik cihazın parmak izini tanımaması nedeniyle oy kullanamadığını ifade etti.

Wajackoyah, kendisi gibi bölgede çok sayıda seçmenin oy kullanamadığını ve birçoğunun tekrar oy kullanmak için sandık başına gelemeyeceğini söyledi.

Seçim görevlileri, başkan adayının daha sonra seçim merkezini ziyaret etmesini ve sonuç alınamazsa kimliğiyle oy kullanmasını istedi.

Saatlerce uğraşın ardından Wajackoyah, oyunu kullandı.

Ülkede seçmen kağıtları yerine seçmenleri parmak izinden tanıyan elektronik sistem kullanıyor.

Tablet şeklindeki cihazlar, taşıdıkları iki farklı sim kartla sayım sonuçlarını da hızlıca merkeze iletebiliyor.

- Şimdiye dek 6 milyon kişi oy kullandı

Kenya'da yeni meclis üyeleri ve devlet başkanının belirleneceği seçimler için halk bugün sandık başına gitti.

Kenya Seçim Komisyonu, öğle saatlerine kadar 6 milyondan fazla kişinin oy kullandığını duyurdu.

Toplam 4 adayın yarıştığı başkanlık yarışında iki ismin öne çıktığı Kenya'da ipi 55 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Willam Ruto ya da 5. kez başkanlık için yarışan 77 yaşındaki Raila Odinga'nın göğüslemesi bekleniyor.

Başkan adayının ilk turda oyların yarısından fazlasını alamaması durumunda seçim, ikinci tura kalacak.

Seçimlerde favori olmasa da yüzde 4'lük oy potansiyeliyle önde gelen adayların yakından takip ettiği George Wajackoyah, 63 yaşında.

Hukuk profesörü olan ve renkli kişiliğiyle dikkati çeken Wajackoyah, kenevir üretiminin yasallaşmasını ve çalışma günlerinin kısalmasını istiyor.

