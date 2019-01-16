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Keops Piramidi'nin sırrı ortaya çıktı! Meğer KGB de peşindeymiş

Betül Kurucu Betül Kurucu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.01.2019 07:44 | Son Güncelleme

Yalnızca Mısır'da değil, tüm dünyada ilgi odağı olarak görülen Keops Piramidi sırlarıyla özellikle arkeologların yakından ilgilendiği konular arasında yer alıyor. Sovyetler Birliği istihbaratı ve gizli servisi KGB'nin bile gizemini çözmeye çalıştığı Keops Piramidi'nin diğer anıtların kontrol merkezi olduğuna inanılıyor.

Keops Piramidi'nin kendine özel bir enerki ürettiğini düşüen bilim insanları aynı zamanda piramitlerin ve Sfenks'in dünya dışı mühendislik ürünü olduğuna inanılıyor. İçinde pek çok gizem barındırdığı düşünülen Keops Piramidi'ni araştıran KGB de dünyada yankı uyandıran bu piramitle ilgili ilginç notlar açıkladı.

İşte KGB'nin açıkladığı belgeler

Mısır Firavunu Keops tarafından inşa edildiği düşünülen Keops Piramidi'nin 10 ila 20 yıl arasında bitirildiği biliniyor.
Keops Piramidi 3 bin 800 yıl boyunca dünyada insan yapımı en uzun eser unvanına sahipti.
Keops Piramidi yalnızca Mısır'ın değil birçok ülkenin ilgi odağı oldu.
Sovyetler Birliği'nin istihbarat ve gizli servisi KGB de Keops Piramidi hakkında araştırmalarda bulundu.
Gizli olarak sınıflandırılan KGB raporlarına göre bilim insanları Gize Mezar Kenti'nin farklı bir amaç doğrultusunda inşa edilen bir mühendislik harikası olup olmadığını sorguladı.
KGB raporlarında, Keops Piramidi'nin paranormal bir makine görevi görüp görmediğinin incelediği belirtiliyor.
Raporda adı açıklanmayan bir bilim insanı, ölçüleri son derece eşsiz olan Keops Piramidi'nin bir tür makine olabileceğini iddia ediyor.
Belgelerde piramidin yüksekliği ve çevre uzunluğu arasındaki oranın, Dünya'nın yarıçapı ve çember oranına denk olduğu notu bulunuyor.
Bu sebeple belgelerde, piramitlerin, yarıkürenin üç boyutlu bir tasviri ve kozmik ışını başkalaştırma gücüne sahip olabileceği fikri öne sürüldü.
Bahsi geçen belgeler önümüzdeki günlerde bir belgesel olarak yayınlanacak.
Bazı bilim insanları piramitlerin ve Sfenks'in, dünya dışı mühendisliğin bir ürünü olduğu ve bir tür enerji oluşturduğuna inanıyor.
Bilimsel raporlara göre Gize Mezar Kenti'nde bulunan tüm anıtların, Keops Piramidi'nin içerisinde yer alan ana kontrol merkezi ile bağlantısı bulunuyor.
Keops Piramidi'nin içerisinde Kral Odası'na giden bir koridor, lahitin üzerinde ise yıldız ekseni adı verilen bir tünel yer alıyor.
Gök cisimlerinin belli bir şekilde hizalanması durumunda yıldız ışığı, bu tünele yansıyor.
Bilim insanları enerji adı verdikleri bu olayın, lahitte soğuk füzyon reaksiyonuna benzer enerjiyi tetiklediğine inanıyor.
Teoriye göre piramidin prizma yapısı, bölgedeki diğer anıtları etkiliyor ve enerjiyi transfer ediyor olabilir.
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Anahtar Kelimeler:
mısır firavun keops piramidi

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