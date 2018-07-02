YEMEK

Kepek problemini kökünden çözen 4 ev çözümü yöntem

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.07.2018 14:15 | Son Güncelleme

Onlarca para harcayıp bir türlü kurtulamadığınız kepek problemini evinizde hem de en doğal yöntemlerle çözebilirsiniz.

Kepek problemini kökünden çözen 4 ev çözümü yöntem

Birçok kişinin başına büyük bela olan kepek sorununu kökünden çözmeye geldik :)

Sürekli olarak büyüyen cilt zamanla üst deri hücrelerini dışarı atar. Bu ölü hücreler ise kafa derisi üzerinde pul pul olarak görülür.
Kepeğin nedeni ise kafa derisinde bulunan Malassezş-ia furfur (MF) isim bir mantar türüdür. Bu mantar türü hızlıca büyür ve kepek ile birlikte kaşıntıya neden olur.

Tedavi yöntemleri

Aspirin ve sirke karışımı

iStock-831061026

Malzemeler:

2 tablet aspirin

sirke (gerekli miktarda)

Hazırlanışı:

Aspirini toz haline getirin ve sirke ile karıştırın.

Karışımı kafa derisine uygulayın. En iyi sonuç için, tüm gece boyunca bırakılması tavsiye edilir.

Haşlanmış kırmızı pancarın suyu ve nane

iStock-955080576

Malzemeler:

2 adet kırmızı pancar
2 bardak su
1 çorba kaşığı nane yaprağı

Hazırlanışı:

Pancarı haşlayın ve çıkan suyu saklayın.

Suyun içerisine nane yapraklarını atın.

Bu karışımı saçınıza dökün ve kafa derinize masaj yapın.

Ardından, kafa derisine pancar suyunu uygulayın ve nazikçe masaj yapın.

Yağ ile ezilmiş siyah avokado

iStock-916776354

Malzemeler:

Bir adet olgunlaşmış rengi siyaha dönen avokado

Bir miktar zeytinyağı

Hazırlanışı:

Avokadoyu ezin ve yağ ile karıştırın.

Maskeyi saç derisine masaj yaparak sürün. Kepek için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sorunun çözümünün yanı sıra saça parlaklık verir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kepek tedavisi kepek nasıl giderilir

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

Survivor'da şampiyonluğu kaybeden Nagihan'dan final sonrası ilk paylaşım

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

İbrahim Tatlıses’e şok telefon: Oğlunu öldüreceğiz

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Yeni Gelin dizisinin yıldızı Jessica May evlendi

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

Anoreksiya hastalığı ile mücadele edip eski sağlığına kavuşan 8 kadın

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

İbrahim Saraçoğlu'ndan sigara bıraktıran kür

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Tepeden tırnağa yeniliyor! Her derde deva sarımsaklı süt kürü

Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Asıl faydası suyunda: O hastalığın dermanı oluyor

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Bu etkisini daha önce duymadınız! Günde 6 tane yerseniz...

Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

Biz değil Dünya Sağlık Örgütü söylüyor: Sigara kadar tehlikeli yiyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.