Kepek problemini kökünden çözen 4 ev çözümü yöntem

Birçok kişinin başına büyük bela olan kepek sorununu kökünden çözmeye geldik :)

Sürekli olarak büyüyen cilt zamanla üst deri hücrelerini dışarı atar. Bu ölü hücreler ise kafa derisi üzerinde pul pul olarak görülür.

Kepeğin nedeni ise kafa derisinde bulunan Malassezş-ia furfur (MF) isim bir mantar türüdür. Bu mantar türü hızlıca büyür ve kepek ile birlikte kaşıntıya neden olur.

Tedavi yöntemleri

Aspirin ve sirke karışımı

Malzemeler:

2 tablet aspirin

sirke (gerekli miktarda)

Hazırlanışı:

Aspirini toz haline getirin ve sirke ile karıştırın.

Karışımı kafa derisine uygulayın. En iyi sonuç için, tüm gece boyunca bırakılması tavsiye edilir.

Haşlanmış kırmızı pancarın suyu ve nane

Malzemeler:

2 adet kırmızı pancar

2 bardak su

1 çorba kaşığı nane yaprağı

Hazırlanışı:

Pancarı haşlayın ve çıkan suyu saklayın.

Suyun içerisine nane yapraklarını atın.

Bu karışımı saçınıza dökün ve kafa derinize masaj yapın.

Ardından, kafa derisine pancar suyunu uygulayın ve nazikçe masaj yapın.

Yağ ile ezilmiş siyah avokado

Malzemeler:

Bir adet olgunlaşmış rengi siyaha dönen avokado

Bir miktar zeytinyağı

Hazırlanışı:

Avokadoyu ezin ve yağ ile karıştırın.

Maskeyi saç derisine masaj yaparak sürün. Kepek için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu sorunun çözümünün yanı sıra saça parlaklık verir.