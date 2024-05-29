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Kerem Aktrükoğlu'nun yeni adresini duyurdular, bonservisi belli oldu! Anlaşma sağlandı bile...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.05.2024 12:22
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Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Kerem Aktürkoğlu için sezonun tamamlanmasıyla ayrılık iddiaları güçlenirken, genç oyuncu için sürpriz bir kulüp ortaya atıldı. İşte detaylar...

Kerem Aktrükoğlu'nun yeni adresini duyurdular, bonservisi belli oldu! Anlaşma sağlandı bile...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da inişli çıkışlı performans sergileyen ve yaptığı açıklamalarla veda sinyalleri veren Kerem Aktürkoğlu'nun şampiyonluk kutlamalarında taraftarlara el sallaması da ayrılık habercisi olarak anlamlandırılmıştı.

REAL SOCIEDAD İLE ANLAŞTI

343 Digital'in haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad ile anlaşmaya vardığı belirtildi. İspanyol ekibinin transferi bitirme noktasına getirdiği ifade edildi.

BONSERVİSİ 12 MİLYON EURO

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İspanyol ekibi, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyecek. Sözleşmede ayrıca bonus maddeleri de yer alacak. Bonus maddesinin ise 3 milyon euro olduğu öğrenildi. Transferin Galatasaray yönetiminin onayına kaldığı ve oyuncuya zorluk çıkarılmayacağı aktarıldı.

54 MAÇ 24 KATKI

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Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen Kerem, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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