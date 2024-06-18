Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

Gürcistan karşısında son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TOPU AYAĞINA BİR ALDI..."

Arda'nın attığı gol hakkında konuşan Kerem, "Arda Güler topu ayağına bir aldı, zaten biz gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime." dedi.

"DAHA GÜZEL ŞEYLER BİZİ BEKLİYOR"

Galibiyet hakkında da güzel mesajlar veren Kerem, "Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor." diyerek sözlerini noktaladı.





