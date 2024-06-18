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Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 21:33
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Gürcistan karşısında son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulunarak Arda Güler'e ekstra parantez açtı. Arda'nın attığı golde yaşananları anlatan Kerem Aktürkoğlu, topun ağlara gitmeden gol olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler'in attığı goldeki bilinmeyenleri anlattı! ''Topu ayağına bir aldı...''
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Gürcistan karşısında son golü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"TOPU AYAĞINA BİR ALDI..."

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Arda'nın attığı gol hakkında konuşan Kerem, "Arda Güler topu ayağına bir aldı, zaten biz gol dedik. Maşallah maşallah kardeşime." dedi.

"DAHA GÜZEL ŞEYLER BİZİ BEKLİYOR"

Galibiyet hakkında da güzel mesajlar veren Kerem, "Çok şükür güzel galibiyetle başladık. Böyle bir galibiyetle başlamamızın önemi diğer maçlarda ortaya çıkacak. Her şey yeni başlıyor. Daha güzel şeyler bizi bekliyor. Galibiyetle başlamamıştık hiçbir zaman Avrupa Şampiyonalarına. İlkleri başaran jenerasyon yine bir ilke imza attı. Ayağımız yere basmalı. Bu maç gerçekten zor oldu. Daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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