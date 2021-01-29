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Kerem Aktürkoğlu: "Artık zirveyi istiyoruz!"

29.01.2021 21:40 | Son Güncelleme:
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Kerem Aktürkoğlu: "Artık zirveyi istiyoruz!"

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep maçı sonrasında konuştu.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in direktifleriyle kazandıklarını dile getiren genç futbolcu, "Zor bir deplasman. Gerçekten zor bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda zor bir maçtı. İkinci yarıda hocanın direktifleriyle maçı kazandık." dedi.

Kendi performansından bahseden Aktürkoğlu, "Süre buldukça en iyi performansımı göstermeye çalışıyorum. İnşallah takım olarak böyle devam ederiz." ifadelerini kullandı."

Takım içerisindeki forma rekabetini anlatan Kerem, "Forma rekabeti çok güzel bir şey. Onyekuru girip 2 gol attı. Onyekuru geliyor, o geliyor, bu geliyor, kimse formayı bırakmıyor. Bu bizi daha da yukarı çıkaracak. Artık zirveye çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

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