Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile bir ilki başardı! Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Benfica'nın hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord ile oynadığı mücadelede takımının tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, devler liginin bu sezon uygulanan yeni formatında bir ilki başardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da attığı gollerle dikkatleri çekmeye devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası geride kalırken, milli yıldız, çıktığı üç karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sırasıyla Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord ağlarını sarsan Aktürkoğlu, devler liginin yeni formatında üç maçta üç gol atan ilk ve tek oyuncu olarak tarihe geçti.

GOL KRALLIĞINDA 3. SIRADA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla üç maçta üç gol atan Kerem Aktürkoğlu, gol krallığı yarışına da katıldı. Milli futbolcu, 3 gol atan 12 oyuncu arasında 3. sırayı paylaşıyor. Zirvede, Bayern Münih'in İngiliz santraforu Harry Kane 5 golle bulunurken, ikinci sırada Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha 4 golle yer alıyor.

BU SEZON KEREM AKTÜRKOĞLU

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle yaz transfer döneminde Benfica'ya katılan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 7 maçta 5 gol 2 asist kaydetti.