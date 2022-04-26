Kerem Aktürkoğlu daha transfer olmadan para basmaya başladı! Rekor kıracak...

Son dakika haberleri... Galatasaray'da gösterdiği performansla tüm genç oyunculara örnek olan Kerem Aktürkoğlu, para kazandırmaya başladı bile. Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu 12.3 milyon TL'lik nakit para kazandırdı.

TFF'DEN 12.3 MİLYON TL

Geçtiğimiz sezon 3. lig ekibi 24 Erzincan'dan Galatasaray'a gelen Kerem Aktürkoğlu geçen sezon rotasyon oyuncusuydu. Bu yıl formayı kapan ve 11'in değişmez isimlerinden olan Kerem, ligdeki golleri ile puanları getirirken, kasayı da dolduruyor. Altay maçında 3 puanı getiren golü atan 23 yaşındaki yıldız, gol sayısını 9'a çıkardı. Kerem, ayrıca bu sezon 3 de asist yaptı ve performansıyla G.Saray'ın 12 puanına direkt katkı yaptı. G.Saray, böylece TFF'den 12 milyon 300 bin TL'lik puan primi kazanmış oldu.

ARSENAL DEVREDE

İngiliz basınında yer alan habere göre Arsenal, Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon Euro'yu hazırladı. Sezon sonunda resmi adımı atacak olan Arsenal'in Kerem Aktürkoğlu teklifine Galatasaray'ın vereceği cevap şimdiden merak konusu oldu.



