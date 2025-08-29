Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de! Transferden hemen önce dikkat çeken Mert Hakan Yandaş hamlesi

Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de hareketli dakikalar yaşanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe, bu gelişmeden saatler sonra Galatasaray'ın eski futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti.

Benfica tarafından yapılan açıklamada transferin 22.5 milyon euro + 2.5 milyon euro bonus karşılığında bittiği duyuruldu.

TRANSFERDEN SAATLER ÖNCE MERT HAKAN YANDAŞ HAMLESİ

Öte yandan transferden saatler önce Kerem Aktürkoğlu cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımları silen ve Galatasaray'ı takipten çıkan Aktürkoğlu'ndan Mert Hakan Yandaş hamlesi geldi.

MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN 'KULÜBEDEN İZLESİN' DEMİŞTİ! YORUMUNU SİLDİ

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı paylaşımın altına kavga ettiği Mert Hakan Yandaş için 'Kulübeden izlesin' yorumu yapan Aktürkoğlu bu yorumu da sildi.

KEREM, FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ELEMİŞTİ

Öte yandan uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Fenerbahçe bu sezon bu hasrete son vermek istiyordu. Play-off turunda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gol ile elenmişti.