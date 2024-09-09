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Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Milli Takımımız İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.09.2024 23:22
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4.Grubu ikinci maçında İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun yıldızlaşarak hat trick yaptığı mücadelede sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldık. Bu sonuçla birlikte turnuvadaki puanımızı 4'e yükselttik. Milliler, açılış karşılaşmasında Galler deplasmanında golsüz berabere kalmıştı.

Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Milli Takımımız İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımımız, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'yı konuk etti.

GOLLER KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN

kerem gol

Mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldık. İlk maçta Galler deplasmanında beraberlikle dönen Millilerimiz, bu sonuçla birlikte gruptaki puanını 4'e yükseltti. İzlanda ise ilk maçta sahasında Karadağ'ı 2-0 mağlup etmişti.

Ay-yıldızlılara galibiyeti 2. , 52. ve 88. dakikada attığı gollerle Kerem Aktürkoğlu getirirken, İzlanda'nın tek golünü 37.dakikada Victor Pálsson kaydetti.

MONTELLA'DAN 6 DEĞİŞİKLİK

montella 2

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler deplasmanı ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak İzlanda önünde sahaya çıktı. Zeki, Kaan, Orkun, Kenan Yıldız, cezalı Barış Alper ve sakat Çağlar Söyüncü'nün yerine Merih Demiral, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ile Umut Nayir görev yaptı.

İtalyan teknik adam, Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Umut Nayir ilk 11'i ile mücadeleye başladı.

14.RANDEVUNUN KAZANINI TÜRKİYE

ilk 11

Türkiye ile İzlanda bu maçla 14'üncü kez karşılaştı. Ay-yıldızlı ekibimiz daha önce İzlanda'yla yaptığı 1'i özel 13 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı. İzlanda'nın attığı 23 gole Türkiye 11 golle karşılık verdi. İki takım son olarak 2019'da İstanbul'da rakip oldu. Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde 11 Kasım 2019'da Rams Park'ta oynanan maç 0-0 sonuçlanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kerem Aktürkoğlu
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