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Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 10:54
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Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Başarılı oyuncu için Sarı-Kırmızılılar'a teklifler gelmeye devam ederken, yönetim Rus ekibi ile büyük oranda anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda ediyor! Büyük oranda anlaşma sağlandı, resmi açıklama bekleniyor... İşte yeni takımı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezonun startı verilirken 13 Eylül'e kadar süren transfer sezonu öncesi kulüpler temaslarına hız kesmeden devam ediyor.

Gelecek isimler kadar ayrılacak isimler de merak edilirken, sezona Hatayspor karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için de karar verildi.

KULÜPLER ANLAŞTI

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Milli futbolcu için bir süredir devrede olan Spartak Moskova, Aktürkoğlu'na yaptığı maaş teklifini güncelledi. Galatasaray ile 13 milyon euro bonserviste anlaşan Spartak Moskova'nın Kerem'i ikna etmek için fiyat yükseltmeye devam ettiği belirtildi.

İŞTE YENİ TEKLİF

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2.4 milyon euroya çıkan Rus ekibinin, Kerem'i ikna etmek için bonuslarla beraber 3 milyon euro teklif ettiği bildirildi. Kerem'le aradaki farkı kapatan Spartaklı yöneticilerin son detaylar üzerinde çalıştığı öğrenildi.

TRANSFERİN BİTMESİ BEKLENİYOR

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Kerem Aktürkoğlu transferinin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

25 yaşındaki milli futbolcu 2023-24 sezonunda 54 maçta 15 gol, 9 asistlik skor katkısı vermişti.

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