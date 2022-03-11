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Kerem Aktürkoğlu gözünü kararttı! Barcelona rövanşı için net konuştu...

11.03.2022 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Barcelona maçı sonrası konuştu. Kerem, "İki takım da gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. Camp Nou'da oynamak hayalimdi. O gali atabilsem çok daha farklı olabilirdi. Rövanşta 55 bin kişi önünde turu geçebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kerem Aktürkoğlu gözünü kararttı! Barcelona rövanşı için net konuştu...

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Barcelona karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEY BİTMEDİ..."

Barcelona eşleşmesi ve maçla ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Kuralar çekildiğinden beri çok iyi hazırlandık. Mental ve taktik olarak. Nasıl oynamamız gerektiğini konuşmuştuk. İstediğimiz sonucu aldık, her şey bitmedi. Taraftarımız önünde çok güzel bir maç olacak." dedi.

"AVRUPA'DA FARKLI OYNUYORUZ"

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Avrupa'da iyi oynamalarıyla ilgili açıklama yapan Kerem Aktürkoğlu, "Gerçekten Avrupa'da çok farklı oynuyoruz. Bulunduğumuz yeri düşünmüyoruz ligdeki, daha farklı yerlerde olabilirdik. Nasıl oynamamız gerektiğini, nasıl mücadele edebileceğimizi biliyoruz Avrupa'da. Namağlup devam ediyoruz Avrupa'da. Avrupa'da başarılarımız var, Galatasaray'a layık oynuyoruz. Muhteşem taraftarımızla ikinci maçta turu geçmek istiyoruz. Taraftar olmazsa olmaz. Onlar bizi desteklediği sürece turu geçen taraf biz olacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

"CAMP NOU'DA OYNAMAK HAYALİMDİ"

Kerem Aktürkoğlu, "İki takım da gerçekten Şampiyonlar Ligi mücadelesi verdi. Camp Nou'da oynamak hayalimdi. O gali atabilsem çok daha farklı olabilirdi. Rövanşta 55 bin kişi önünde turu geçebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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