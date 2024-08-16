Kerem Aktürkoğlu hocasını geride bıraktı! Attığı gol sonrası listede artık Okan Buruk yok

Süper Lig'de heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

ASİST ICARDI, GOL KEREM

Mücadelenin ilk devresi 1-1 eşitlikle geçilirken, gol perdesi 41. dakikada açıldı. Icardi'nin sağ taraftan yaptığı şık asistte topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

OKAN BURUK'U GERİDE BIRAKTI

Kerem Aktürkoğlu attığı bu golle takımını öne geçirmesinin yanı sıra hocası Okan Buruk'u da geride bıraktı. Aktürkoğlu'nun atttığı bu gol Galatasaray kariyerindeki 45'nci golü olurken bu alanda Okan Buruk'u geçmiş oldu.