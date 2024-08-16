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Kerem Aktürkoğlu hocasını geride bıraktı! Attığı gol sonrası listede artık Okan Buruk yok

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 22:26
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Galatasaray'daki geleceği bir türlü netlik kazanmayan Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor karşısında attığı golle teknik direktör Okan Buruk'u geride bıraktı. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu hocasını geride bıraktı! Attığı gol sonrası listede artık Okan Buruk yok
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de heyecan 2. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'a konuk oldu.

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MS
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
1 - 2
Galatasaray Galatasaray

ASİST ICARDI, GOL KEREM

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Mücadelenin ilk devresi 1-1 eşitlikle geçilirken, gol perdesi 41. dakikada açıldı. Icardi'nin sağ taraftan yaptığı şık asistte topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirmeyi başardı.

OKAN BURUK'U GERİDE BIRAKTI

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Kerem Aktürkoğlu attığı bu golle takımını öne geçirmesinin yanı sıra hocası Okan Buruk'u da geride bıraktı. Aktürkoğlu'nun atttığı bu gol Galatasaray kariyerindeki 45'nci golü olurken bu alanda Okan Buruk'u geçmiş oldu.

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