Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar

Fenerbahçe'nin kendisine yaptığı transfer teklifini kabul eden Kerem Aktürkoğlu, Benfica ile sarı-lacivertlilerin anlaşmasını bekliyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Okan Buruk, eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu Instagram hesabından takipten çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu da bu hamleye karşılık Okan Buruk'u takip listesinden kaldırdı.

Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında sosyal medya depremi yaşanıyor... Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varan Kerem Aktürkoğlu, Benfica'nın onayını bekliyordu. Okan Buruk, Fenerbahçe ile anlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından sildi.

OKAN BURUK TAKİBİ BIRAKTI

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar 1

Galatasaray'dan eski öğrencisi Kerem Aktürkoğlu'nu yıllardır takip eden Okan Buruk, milli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından takipten çıkarttı. Geçtiğimiz hafta canlı yayına katılan Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için, "Kendisi Galatasaraylı. Ona kapımız her zaman açık" ifadelerini kullanmıştı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN CEVAP GELDİ!

Kerem Aktürkoğlu ile Okan Buruk arasında savaş çıktı! Sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkarttılar 2

Okan Buruk'un kendisini takipten çıkmasının ardından Kerem Aktürkoğlu da cevap olarak Okan Buruk'u takipten çıkarttı. Yaşanan bu gelişmeler sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu Instagram fenerbahçe galatasaray
