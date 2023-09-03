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Kerem Aktürkoğlu maç sonunda patladı! ''Kime göre kötüyüm?''

03.09.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Kerem Aktürkoğlu maç sonunda patladı! ''Kime göre kötüyüm?''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KİME GÖRE KÖTÜ?"

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Kendisini eleştirenlere cevap veren Kerem, "Haksızlık demeyelim de kötü performansı değerlendirebiliriz. Kime göre kötü? Ben saha içerisinde takıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. Analizlerde de hocalarımızla aynı şeyleri düşünüyoruz. Hatalar oluyor. Hata yapıyorum diye geri plana çekilmedim. Sahada korkmadan, çekinmeden oynarım. Bu da oyun stilimden dolayı farklı gözüküyor. Çok top kaybetmişim gibi gözüküyor. Ben deneyerek bir şeylere sahip oldum. Bu noktaya öyle geldim. Galatasaray'da kaptanlığa bir şeyleri yaparak, çalışarak geldim. Bundan sonra gol atamayabilirim, asist yapamayabilirim. Önemli değil, takım kazansın. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Lig'nde hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKLERİ DEĞERSİZLEŞTİRMEYELİM"

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Kerem Aktürkoğlu ayrıca, "Futbol izleyicilerinden ricam olacak. Kendim için değil, genel olarak söylüyorum. karakterli ve yetenekli futbolculara sahibiz. Türk futbolcuları değersizleştirmeye çalışıyorlar, değersizleştirmeyelim. Ben olurum, başkası olur. Bu çok önemli. Öz güven çok önemli. Türk futbolu açısında kıymetli şeylerden bir tanesi bu." açıklaması yaptı.

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