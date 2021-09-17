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Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz ekiplerinden kanca!

17.09.2021 17:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz ekiplerinden kanca!

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu İngiliz devlerini peşine taktı. Son dönemin parlayan yıldızı için bazı Premier Lig ekipleri Lazio maçını izlemek için İstanbul'a geldi.

Daha önce bir çok kulübün radarına giren 22 yaşındaki kanat oyuncusunun canlı performansını görmek isteyen scoutlar Lazio maçı için Türk Telekom Stadı'ndaydı.

YAKINDAN TAKİP EDECEKLER

Türk Telekom Stadı'na gelen scoutların, Kerem Aktürkoğlu'nun önümüzdeki dönemde forma giyeceği UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarında da takip edecekleri öğrenildi.

11 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Erzincanspor'dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu yükselen performansyıla A Milli Takım 'a kadar yükselmişti.

Bu sene Marcao ile yaşadığı olayla bir kez daha gündem olan genç kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı formayla 11 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Premier League Kerem Aktürkoğlu
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