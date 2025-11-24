SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Kerem Aktürkoğlu'na soruldu! Tek kelimelik yanıtı, Galatasaray taraftarını kızdırdı

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-2 yendiği maçın ardından tüm gözler haftaya oynanacak olan derbiye çevrildi. Dünkü mücadele sonrası stadyumdan ayrılırken ise muhabirlerin Kerem Aktürkoğlu'na sorduğu ve aldıkları yanıt gündem oldu. "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusuna Aktürkoğlu'ndan tek kelimelik yanıt geldi. Milli futbolcunun sözleri Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle zaten tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarı ise kızdırdı.

Kerem Aktürkoğlu'na soruldu! Tek kelimelik yanıtı, Galatasaray taraftarını kızdırdı
Devrim Karadağ
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek lider Galatasaray'la olan 1 puanlık farkı korudu. Tüm gözler gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derisine çevrilirlen; sarı-lacivertliler kritik derbi öncesi hata yapmadı.

FENERBAHÇE DERBİYE MORALLİ GİDİYOR

Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti ve 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine moralli girmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu na soruldu! Tek kelimelik yanıtı, Galatasaray taraftarını kızdırdı 1

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA SÜRPRİZ GALATASARAY SORUSU

Maçın ardından Çaykur Didi Stadyumu'ndan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, muhabirlerin derbiye yönelik sorularıyla karşılaştı. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcuya, "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusu yöneltildi. Kerem ise yüzünde hafif bir tebessümle yalnızca "İnşallah" yanıtını verdi.

Mynet Anket Kerem Aktürkoğlu sizce derbide Galatasaray'a gol atar mı?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Hayır, bence kötü bile oynar
Kesinlikle atar! Çok istekli
Hiçbir yorum yapamıyorum
Bu anket 11 saat 24 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada hızla gündem olurken; Milli futbolcunun sözleri Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle zaten tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarı ise kızdırdı.

Kerem Aktürkoğlu na soruldu! Tek kelimelik yanıtı, Galatasaray taraftarını kızdırdı 2

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray yönetiminden Şampiyonlar Ligi kararı!Galatasaray yönetiminden Şampiyonlar Ligi kararı!
Taraftarın aklındaki tek soru: Derbide...Taraftarın aklındaki tek soru: Derbide...
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Kerem Aktürkoğlu Derbi fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.