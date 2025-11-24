Kerem Aktürkoğlu'na soruldu! Tek kelimelik yanıtı, Galatasaray taraftarını kızdırdı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek lider Galatasaray'la olan 1 puanlık farkı korudu. Tüm gözler gelecek hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derisine çevrilirlen; sarı-lacivertliler kritik derbi öncesi hata yapmadı.
Fenerbahçe, aldığı bu sonuçla puanını 31'e yükseltti ve 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray derbisine moralli girmeyi başardı.
Maçın ardından Çaykur Didi Stadyumu'ndan ayrılan Kerem Aktürkoğlu, muhabirlerin derbiye yönelik sorularıyla karşılaştı. Bir dönem Galatasaray forması giyen ve bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcuya, "Galatasaray maçında gol atar mısın?" sorusu yöneltildi. Kerem ise yüzünde hafif bir tebessümle yalnızca "İnşallah" yanıtını verdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun cevabı, sosyal medyada hızla gündem olurken; Milli futbolcunun sözleri Fenerbahçe'ye transferi nedeniyle zaten tepkili olan sarı-kırmızılı taraftarı ise kızdırdı.
