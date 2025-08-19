SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nda anlaşma tamam! 'KAP' açıklaması bekleniyor... İşte Kerem'in Fenerbahçe formasıyla ilk maçı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ederken Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir gündemin olan Kerem Aktürkoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Milli yıldız için Benfica ile büyük oranda anlaşan Sarı-Lacivertliler, transferi açıklamaya oldukça yakın. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'nda anlaşma tamam! 'KAP' açıklaması bekleniyor... İşte Kerem'in Fenerbahçe formasıyla ilk maçı
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde bulunan Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulübün, milli futbolcunun transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

ESKİ TEKLİFE GERİ ÇIKTILAR

Kerem Aktürkoğlu nda anlaşma tamam! KAP açıklaması bekleniyor... İşte Kerem in Fenerbahçe formasıyla ilk maçı 1

Fanatik’in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Benfica Başkanı Rui Costa ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmenin ardından Fenerbahçe, daha önce 17.5 milyon Euro’ya kadar indirdiği teklifini yeniden güncelledi. Sarı-lacivertliler, 22.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2.5 milyon Euro bonuslar içeren yeni bir teklif sundu. Bu teklifin kabul edilmesiyle birlikte tarafların transfer için her konuda mutabakata vardığı ifade edildi.

'KAP' BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu nda anlaşma tamam! KAP açıklaması bekleniyor... İşte Kerem in Fenerbahçe formasıyla ilk maçı 2

Fenerbahçe’nin kısa süre içerisinde Kerem Aktürkoğlu transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirmesi bekleniyor. Yönetimin planı, milli yıldızı Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Transfer resmileşirse Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmada kadroda yer alabilecek.

GALATASARAY'A 1 MİLYON EURO

Kerem Aktürkoğlu nda anlaşma tamam! KAP açıklaması bekleniyor... İşte Kerem in Fenerbahçe formasıyla ilk maçı 3

Sarı-lacivertliler 22.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini Benfica'ya taksitler halinde ödeyecek, transferde ezeli rakip Galatasaray da kazanacak.

Kerem'i geçen sezon 12 milyon Euro'ya Benfica'ya gönderen Sarı-kırmızılıların, sonraki satış karından yüzde 10 pay hakkı bulunuyor. Galatasaray, Benfica'nın 10.5 milyon Euro'luk karından 1 milyon 50 bin euro ödeme alacak.

Canlı Skor

