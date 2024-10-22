Kerem Aktürkoğlu'ndan canlı yayında Mert Hakan Yandaş sorularına sert yanıt! ''Kendi camialarına yaranmak için...''

Galatasaray'dan Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktükroğlu, canlı yayın platformunda açtığı yayında çarpıcı sözler sarf etti. Milli oyuncu, daha önce aralarında gerginlik yaşandığı bilinen Mert Hakan Yandaş sorusuna verdiği cevap dikkat çekti.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun açıklamaları;

BEŞİKTAŞ DERBİSİ TAHMİNİ

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi hakkında konuşan Aktürkoğlu "Galatasaray yener tabii ki. İçimizden, gönlümüzden geçen o." ifadeleriyle tahminde bulundu.

YUNUS AKGÜN SÖZLERİ

Kerem Aktürkoğlu, son günlerde yaptığı Beşiktaş paylaşımıyla dikkatleri çeken ve yakın arkadaş oldukları bilinen Yunus Akgün hakkında "Yunus Akgün'e bir şey olmaz. Kardeşim çıkıp topunu oynar. Gerekeni yapar." cümlelerini sarf etti.

ICARDI YORUMU

Icardi'nin performansına değinen Aktürkoğlu, Kerem, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." sözlerini sarf etti.

MERT HAKAN YANDAŞ SORUSUNA YANIT

Geçtiğimiz sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesi ve sonrasında aralarında gerginlik yaşandığı bilinen Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş hakkında gelen sorulara "Boş verin, şimdi atlamasınlar. Kendilerine rol biçmesinler. Konuştukları şeyler, kendi camialarına yaranmak için başka yerlere çekiliyor. Bu konulara değmez." şeklinde yanıt verdi.

''OSIMHEN İLE BİRLİKTE OYNAMAK İSTERDİM''

Antalyaspor deplasmanında kaydettiği mükemmel rövaşata golünü yorumlayan milli oyuncu, Kerem, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray inşallah başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." şeklinde konuştu.