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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş sözler! ''Onların kaybetmesi...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.01.2024 21:55 | Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesinin kendilerini motive ettiğini söyleyen Kerem'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN KAYBETMESİ EKSTRA BİR MOTİVASYON OLDU"

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Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun." açıklamasını yaptı.

"MÜCADELE KONUSUNDA İÇİM ÇOK RAHAT"

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Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, "Her mevkide ettim. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

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