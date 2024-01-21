Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe için flaş sözler! ''Onların kaybetmesi...''

Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN KAYBETMESİ EKSTRA BİR MOTİVASYON OLDU"

Mücadeleyi değerlendiren Kerem Aktürkoğlu "Çok konsantre bir şekilde buraya geldik. 3 puandan bir şey düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin kaybetmesi ekstra bir motivasyon oldu. Bence mükemmel oynadık. Trabzonspor deplasmanında 5 atmak kimseye nasip olmaz. Sonuna kadar hak ettik. Taraftarlara armağan olsun." açıklamasını yaptı.

"MÜCADELE KONUSUNDA İÇİM ÇOK RAHAT"

Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, "Her mevkide ettim. Mücadele konusunda içim çok rahat. Çok güzel bir performans sergiledik. Takım arkadaşımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.





