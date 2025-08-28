Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası dikkat çeken bir hareketle gündeme geldi.

KEREM O KAREYE GİRMEDİ

Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın maç sonrası soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda bulunmadı.

JET HIZINDA AÇIKLAMA

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem’in doping testine gittiği için poza katılamadığını açıkladı.

FENERBAHÇE'Yİ O YIKTI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Milli oyuncu, gol sevincini yaşamayarak Sarı-Lacivertliler'e saygı gösterdi. Benfica, devre arasında Kerem için sosyal medyada “Türk lokumu” paylaşımı yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması dahil) yabancı bir takım formasıyla Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.