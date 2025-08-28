SPOR

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama

Portekiz ekibi Benfica'nın Fenerbahçe'yi ağırladığı Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Sarı-Lacivertliler rakibine 1-0 mağlup olurken dev organizasyona veda etmişti. Benfica'nın golü Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken milli futbolcudan maç sonu beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama
Berker İşleyen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Benfica, Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Fenerbahçe’yi sahasında 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, maç sonrası dikkat çeken bir hareketle gündeme geldi.

KEREM O KAREYE GİRMEDİ

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama 1

Fenerbahçe’ye transferi konuşulan Kerem Aktürkoğlu, Benfica’nın maç sonrası soyunma odasında verdiği galibiyet pozunda bulunmadı.

JET HIZINDA AÇIKLAMA

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama 2

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem’in doping testine gittiği için poza katılamadığını açıkladı.

FENERBAHÇE'Yİ O YIKTI

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama 3

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki ilk golünü Fenerbahçe’ye attı. Milli oyuncu, gol sevincini yaşamayarak Sarı-Lacivertliler'e saygı gösterdi. Benfica, devre arasında Kerem için sosyal medyada “Türk lokumu” paylaşımı yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe maçının ardından olay yaratan hamle! O kareye girmedi... Hocasından jet hızında açıklama 4

Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi tarihinde (ön elemeler ve grup aşaması dahil) yabancı bir takım formasıyla Türk takımına gol atan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

