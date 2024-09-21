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Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak paylaşım! Maç biter bitmez ışık hızıyla yorum yaptı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.09.2024 22:27
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı. Sarı-kırmızılıların galibiyetinin ardından Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak cinsten bir yorum geldi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak paylaşım! Maç biter bitmez ışık hızıyla yorum yaptı
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.
Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU IŞIK HIZIYLA CEVAP VERDİ

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Galatasaray'ın Instagram paylaşımına cevap veren Kerem Aktürkoğlu, ağlayan surat emojisi gönderdi. Aynı paylaşıma eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da yorum attı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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