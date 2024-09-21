Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak paylaşım! Maç biter bitmez ışık hızıyla yorum yaptı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU IŞIK HIZIYLA CEVAP VERDİ

Galatasaray'ın Instagram paylaşımına cevap veren Kerem Aktürkoğlu, ağlayan surat emojisi gönderdi. Aynı paylaşıma eski Galatasaraylı futbolcu Felipe Melo da yorum attı.