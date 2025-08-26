Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Benfica deplasmanının ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertliler Kerem’i de yanında getirmeyi planlıyor.

‘‘BENİ ALMADAN GERİ DÖNMEYİN’’

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu imzalı haberde Fenerbahçe’ye transfer olmayı çok isteyen Kerem Aktürkoğlu’nun sarı lacivertlilere "Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim" mesajını gönderdiği iddia edildi.

İNDİRİM İSTENMEYECEK!

Haberin devamında ise sarı lacivertlilerin Kerem’in dik duruşu sebebiyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyeceği, 22.5 milyon Euro'luk teklifin geçerli olacağı belirtildi.

MAÇ SONRASI BİRLİKTE GELİYORLAR…

Hamzaoğlu, ‘‘Ali Koç ve Hakan Safi oyuncuyu perşembe günü İstanbul'a getirmek için maçtan sonra Lizbon'da kalacak. Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa bu transfer bitecek.’’ İfadelerini kullandı.