SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’

Fenerbahçe’de Kerem Aktürkoğlu bombası patlamak üzere. Sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi’nde Benfica deplasmanında oynayacağı maçın ardından İstanbul’a birlikte dönmesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig devi Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı Benfica deplasmanının ardından İstanbul’a dönecek olan sarı lacivertliler Kerem’i de yanında getirmeyi planlıyor.

‘‘BENİ ALMADAN GERİ DÖNMEYİN’’

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’ 1

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu imzalı haberde Fenerbahçe’ye transfer olmayı çok isteyen Kerem Aktürkoğlu’nun sarı lacivertlilere "Beni almadan İstanbul’a dönmeyin, Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamaya geleceğim" mesajını gönderdiği iddia edildi.

İNDİRİM İSTENMEYECEK!

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’ 2

Haberin devamında ise sarı lacivertlilerin Kerem’in dik duruşu sebebiyle Benfica'dan herhangi bir indirim talep etmeyeceği, 22.5 milyon Euro'luk teklifin geçerli olacağı belirtildi.

MAÇ SONRASI BİRLİKTE GELİYORLAR…

Kerem Aktürkoğlu ndan Fenerbahçe ye mesaj! ‘‘Beni almadan geri dönmeyin!’’ 3

Hamzaoğlu, ‘‘Ali Koç ve Hakan Safi oyuncuyu perşembe günü İstanbul'a getirmek için maçtan sonra Lizbon'da kalacak. Benfica son dakika fikir değiştirip fiyatı artırmazsa bu transfer bitecek.’’ İfadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye - İspanya maçının genel bilet satışları başladı! Türkiye - İspanya maçının genel bilet satışları başladı!
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...
Anahtar Kelimeler:
transfer Ali Koç SL Benfica son dakika fenerbahçe şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memur zammı kararına Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan ilk tepki!

Memurun yeni zammı belli oldu!

Memurun yeni zammı belli oldu!

Transfer bitti! İngiliz ekibi ile her konuda anlaşıldı...

Transfer bitti! İngiliz ekibi ile her konuda anlaşıldı...

Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...

Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi...

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

G.Saray kara kara düşünüyor! Bavulunu bile toplamıştı... Ayrılık iptal oldu!

Şampiyonlar Ligi için dev prim! Ali Koç gemileri yaktı...

Şampiyonlar Ligi için dev prim! Ali Koç gemileri yaktı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.