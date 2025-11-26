Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros’u konuk edecek. Mücadele öncesinde düzenlenen medya gününde Fenerbahçe’nin 27 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, “Ferencvaros, savunma ve hücumsal aksiyonlarda çok etkili ve iyi bir takım. Bireysel olarak öne çıkan oyuncuları var. Takım olarak zorlanacağımız güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kendi sistemine bağlı bir takım. Bizim için zorlu bir maç olacak ama aynı zamanda güzel de bir maç olacak. Bize sıkıntı çıkarma ihtimali olan bir takım. Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

‘TABİİ Kİ GERİYE DÜŞMEK MORAL OLARAK BÜTÜN TAKIMI DÜŞÜRÜYOR’

Rizespor deplasmanında 2-0 geriye düşmelerinin hatırlatılması üzerine Kerem, “Tabii ki geriye düşmek moral olarak bütün takımı düşürüyor. Biz soyunma odasına girdiğimizde herkes maçı çevirebileceğimizi söyledi. Hocamız da ‘Herkes inanıyor değil mi? Diye sordu. Sadece inanmak yetmiyor biz çok güzel bir mücadele verdik. Çevireceğimizi düşünüyorduk ama tabii ki 5 gollü galibiyet beklemiyorduk. Güzel bir skorla Rize’den dönmemiz Avrupa maçı öncesi bizi mutlu etti. Umarım bir daha böyle geri düşmeyiz çünkü döndürmesi zor oluyor” sözlerini kullandı.

‘BEN BİR GOLCÜ DEĞİLİM’

Kendisinin golcü olmadığını ancak gol ve asist yapmanın önemine vurgu yapan 27 yaşındaki futbolcu, “Hedeflerim tabii ki var. Bunu gol krallığı olarak değerlendiremem. Çok iyi golcüler var. Ben bir golcü değilim. Gol ve asist yapmak çok önemli. Ben 3 maçta atabildim bundan sonra da inşallah atmaya devam ederim. Ama takım olarak hedeflerimize gitmek daha önemli” ifadelerini kullandı.

‘EN ÖNEMLİ MAÇIMIZ BİR SONRAKİ MAÇIMIZ’

1 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan derbi maçın sorulması üzerine Kerem, “Bizim şu an derbiyle ilgili bir düşüncemiz yok. En önemli maçımız bir sonraki maçımız. Tek düşüncemiz yarınki maç. İçeride de derbiyle ilgili bir şey konuşulduğunu duymadım. Konuşulması da doğru değil. Derbiler tabii ki çok önemli. Taraftarlarımız ve ülke için en önemli gün olabilir” cevabını verdi.

‘SKOR OLARAK KATKI SAĞLAMASAM DA KOŞARAK BİLE TAKIMIMA YARDIM ETMEK İÇİN BURADAYIM’

Kerem Aktürkoğlu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Çok beni ilgilendirmiyor. İnsanlar konuşmak için bir şeyler buluyorlar. İllaki bir şey bulursun. Konuşulan şeyler çok önemli değil. Ben takımıma skor olarak katkı sağlamasam da koşarak bile takımıma yardım etmek için buradayım. Hepimiz bunun için buradayız. Her futbolcu gol atmak ve asist yapmak ister. Atamadığın zaman etkisiz, gol atamadı gibi şeyler olabiliyor. Ben olunca ekstra oluyor. Benim için çok önemli değil. Hocalarımız, futbolu bilenlerin değerlendirmesi önemli. Her zaman sahadaki performansım olumlu olacaktır. Olumlu olmasa da mücadelemle takımıma destek olacağım.”

‘BURADA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTEDİĞİMİ VE ONUN İÇİN GELDİĞİMİ SÖYLEDİM’

Motive durumda olduğunu ve şampiyonluk yaşamak için Fenerbahçe’ye geldiğini bir kez daha belirten Kerem, “Gayet motiveyim. Derbiyi daha düşünmüyorum. Avrupa Ligi maçımız var. Ben ve takım arkadaşlarım sadece ona odaklandık. Geldiğimden beri farklı bir motivasyonum var. Ülkemi özlemiştim. Burada şampiyonluk yaşamak istediğimi ve onun için geldiğimi söyledim. Takım olarak çok iyi gidiyoruz. Benim motivasyonum da takıma olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullandı.

‘NEDEN OLMASIN, BENCE YAPABİLİRİZ’

Avrupa Ligi’ni kazanabiliriz demenin uçuk olacağını ancak maç maç bakarlarsa bunu başarabilecek bir ekibe sahip olduklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bizim hedeflerimiz maç maç gidiyor. Bu maçtan sonra ilk 8’i konuşabiliriz sonra son 16, çeyrek final... Ben takımımıza inanıyorum. Ama şu an direkt final oynayabiliriz ve kazanabiliriz demek uçuk olur. Maç maç bakarsak bunu başarabilecek ekibe sahibiz. Neden olmasın, bence yapabiliriz. Hedefi direkt yukarıya çıkarmak doğru değil.”