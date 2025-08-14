SPOR

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylı birkaç isme sürpriz telefon! Fenerbahçe'ye gideceği için helallik istedi...

Fenerbahçe’nin transferini bitirmeye çok yaklaştığı milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu’nun eski takımı Galatasaray’daki bazı arkadaşları ve çalışanları aradığı iddia edildi. Kerem Aktürkoğlu'nun söz konusu isimlerden helallik istediği öne sürüldü.

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe formasını giymek için gün sayıyor. Milli futbolcunun birkaç gün içinde İstanbul'a gelip kendisini sarı-lacivertlilere bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Öte yandan yıldız futbolcunun Fenerbahçe forması giymeden önce oluşabilecek tepkilerin önüne geçmek için sarı kırmızılı camiadan birkaç kişiye telefon görüşmesi yaptığı iddia edildi.

GALATASARAYLI İSİMLERİ ARADI...

Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaraylı birkaç isme sürpriz telefon! Fenerbahçe ye gideceği için helallik istedi... 1

Sabah gazetesinin edindiği bilgilere göre yıldız oyuncu Galatasaray'dan bazı eski futbolcu ve tesislerde görev yapan çalışanları aradı. Aktürkoğlu’nun, "Birlikte güzel günler geçirdik. Hayatımda çok özel ve önemli bir yeriniz var ancak bu profesyonel hayat. Benim için ne olursa olsun, hangi formayı giyersem giyeyim Galatasaray'da yaşadıklarım unutulmaz.’’ dediği belirtildi.

HELALLİK İSTEDİ!

Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaraylı birkaç isme sürpriz telefon! Fenerbahçe ye gideceği için helallik istedi... 2

Milli futbolcunun bugünlere gelmesinde büyük emeği olduğunu düşündüğü Galatasaraylı bazı isimlerden helallik istediği yazıldı. Kerem, ‘‘Üzerimde emeğiniz çok fazla. Bunu unutmam mümkün değil. Hakkınızı helal edin." Şeklinde duygularını ifade etti.

CUMARTESİ GÜNÜNE KADAR GELMESİ BEKLENİYOR

Kerem Aktürkoğlu ndan Galatasaraylı birkaç isme sürpriz telefon! Fenerbahçe ye gideceği için helallik istedi... 3

Yıldız futbolcunun cumartesi gününe kadar İstanbul’a gelip Fenerbahçe ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

