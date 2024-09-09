Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen para buhar olup uçtu! ''Boşu boşuna gitti"

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası geldiği gibi gitti. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan kazanılan 12 milyon Euro neredeyse kasaya bile girmedi.

PARA GİDENLERE HARCANDI

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Dubois için kasadan sözleşme fesih bedeli için 1.5 milyon Euro çıktı. Sergio Olivera'nın da sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuya 5.5 milyon Euro nakit ödedei.

SON OLARAK OSIMHEN

Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, yıldız oyuncuya vereceği 6 milyon Euro'yu yine Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen parayla karşıladı. Böylece, Kerem'den gelen para günler içinde buhar olup uçtu. Galatasaraylı taraftarlar Kerem'in satılmasına tepki gösterip "Boşu boşuna transfer oldu" şeklinde yorumlar yaptı.