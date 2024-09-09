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Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen para buhar olup uçtu! ''Boşu boşuna gitti"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.09.2024 17:35
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Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu'ndan kazandığı para buharlaşıp uçtu. Benfica'ya 12 milyon Euro bedelle transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen para sarı-kırmızılıların 2 transferine gitti ve elde avuçta hiçbir şey kalmadı.

Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen para buhar olup uçtu! ''Boşu boşuna gitti"
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası geldiği gibi gitti. Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'ndan kazanılan 12 milyon Euro neredeyse kasaya bile girmedi.

PARA GİDENLERE HARCANDI

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Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Dubois için kasadan sözleşme fesih bedeli için 1.5 milyon Euro çıktı. Sergio Olivera'nın da sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuya 5.5 milyon Euro nakit ödedei.

SON OLARAK OSIMHEN

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Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, yıldız oyuncuya vereceği 6 milyon Euro'yu yine Kerem Aktürkoğlu'ndan gelen parayla karşıladı. Böylece, Kerem'den gelen para günler içinde buhar olup uçtu. Galatasaraylı taraftarlar Kerem'in satılmasına tepki gösterip "Boşu boşuna transfer oldu" şeklinde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu galatasaray
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