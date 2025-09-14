SPOR

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu flaş itiraf! "Benim çocukluk aşkım..."

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu'ndan itiraf geldi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan maç sonu flaş itiraf! "Benim çocukluk aşkım..."
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Kerem Aktürkoğlu maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM"

"Gerçekten maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Fenerbahçe formasını hep hayal ettim ve giymek istedim. Fenerbahçe benim çocukluk aşkım. Maçtan önce bunun biraz gerginliği vardı. Galip geldiğimiz için mutluyum. Takıma yardım ettiğim için mutluyum. Önemli olan galibiyet almaktı. Zor bir maçtı. Yeni hocamızla birlikte kısa zamanda taktik anlayışımızı sahaya yansıtmaya çalıştık. Güzel ve zorlu bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Taraftarımıza teşekkürler. İnşallah sezonumuz böyle güzel devam eder."

