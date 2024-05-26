Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sonrası ilginç sözler! ''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk sonrası sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"DİYECEK ÇOK ŞEY VAR ASLINDA AMA İÇİMDE TUTAYIM"

"Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum."

"İŞİN İÇİNDE KEREM AKTÜRKOĞLU OLUNCA BAZI ŞEYLER GÖZ ARDI EDİLİYOR"

"3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."





