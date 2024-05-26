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Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sonrası ilginç sözler! ''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.05.2024 22:37
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kerem, "Hak edilmiş bir şampiyonluk. Üzerine basarak söyleyelim. Her ne denirse densin mücadeleyi sonuna kadar verdik. Hak ettiğimiz bir şampiyonluk. Sonuna kadar arkadaşlarımla, hocalarımla, taraftarlarımızla hak ettik şampiyonluğu." dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan şampiyonluk sonrası ilginç sözler! ''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu şampiyonluk sonrası sitem dolu açıklamalarda bulundu.

"DİYECEK ÇOK ŞEY VAR ASLINDA AMA İÇİMDE TUTAYIM"

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"Galatasaray benim için çok anlamlı, çok değerli. Bazen insan sevdiğine kırılır. Ben sevdiğime bu sezon biraz fazla kırıldım. Diyecek çok şey var aslında ama içimde tutayım. Ben Galatasaray'ı çok seviyorum."

"İŞİN İÇİNDE KEREM AKTÜRKOĞLU OLUNCA BAZI ŞEYLER GÖZ ARDI EDİLİYOR"

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"3 sezondur istatiksel olarak daha çok konuşulacak şeyler yapıyorum. İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor. Başarılı bir sezon geçirdim, kariyer sezonumu geçirdim. Her sene üst üste koyuyorum. Sevenlerimi mutlu ederim inşallah."

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