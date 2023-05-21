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Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer ve Icardi açıklaması! ''O konuda bir türlü anlaşamıyoruz''

21.05.2023 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 aldıkları Sivasspor galibiyetinin ardından, “Haftaya inşallah şampiyon olacağız” dedi.

Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer ve Icardi açıklaması! ''O konuda bir türlü anlaşamıyoruz''
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyete imza attıklarının altını çizen Kerem, “Gerçekten çok önemli bir galibiyet. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son kaç haftadır hatırlamıyorum, her hafta ‘şampiyon olacağız’ diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

"BİR TÜRLÜ O KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

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Icardi ile oyun içindeki uyumuna değinen sarı-kırmızılı oyuncu, “Onunla konuştuk. Bir pozisyonda pas verdiğinde ’Sana gol attırmaya çalışıyorum’ dedi. Ben de ‘Ben sana attırmaya çalışıyorum’ dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama asist yapıyoruz birbirimize. Çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde saha dışında hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah” diye konuştu.

“GELECEK SEZON İÇİN HİÇBİR PLANIM YOK”

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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki geleceğine dair yöneltilen soruya, “Geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Bunları hiç kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben Galatasaray’a odaklıyım. Galatasaray’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon ne olur biter hiçbir planım yok. İnşallah güzel biter” cevabını verdi.


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