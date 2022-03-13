Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi belli oldu! Barcelona sonrası...

Herkes Kerem Aktürkoğlu'nun performansını konuşuyor... Barcelona ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında adeta şov yapan genç oyuncu için İspanyol devi Atletico Madrid ile Fransız kulübü Lyon'un harekete geçtiği ve sportif danışman Luiz Campos ile temas kurduğu öğrenildi.Her iki kulübün de Kerem için fiyat sorduğu ancak Campos'un fiyat vermediği ortaya çıktı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU! 20 MİLYON EURO

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Galatasaray yönetimi Kerem Aktürkoğlu için kapıyı 20 milyon Euro'nun altında bir rakama açmayacak. Talipler arttıkça da bu rakam daha da artacak. İspanyol basınında da Kerem için çok çarpıcı ifadeler yer almıtı. Genç oyuncunun Barcelona'nın savunmasına 90 dakikanın tamamında zor anlar yaşattığı, Barça'nın bu maçı gol yemeden tamamlamasının da büyük bir şans olduğu ifade edilmişti. Kerem'in Barcelona önündeki performansı İspanyol basınında geniş yer bulmuş ve genç yıldıza övgüler dizilmişti.

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