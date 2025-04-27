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  4. Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Benfica, AVS'yi 6-0 mağlup etti

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Benfica, AVS'yi 6-0 mağlup etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.04.2025 22:56
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Portekiz Süper Ligi'nin 31. haftasında Benfica, sahasında AVS'yi 6-0 yendi. Milli oyuncumuz Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bir gol daha kaydetti.

Kerem Aktürkoğlu'nun gol attığı maçta Benfica, AVS'yi 6-0 mağlup etti
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
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Işık Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 6. dakikada Portekizli savunmacı Tomas Araujo'nun golüyle öne geçti. 23. dakikada Yunan santrfor Vangelis Pavlidis skoru 2-0 yaparken, sadece 3 dakika sonra İsviçreli kanat oyuncusu Zeki Amdouni farkı üçe çıkardı.

KEREM AKTÜRKOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

benfica-avs-maci-kerem-akturkoglu-ilk-11de-iopd

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 40. dakikada takımının 4. golünü kaydetti ve ilk yarı 4-0 sona erdi.

İkinci yarıda ise tecrübeli İtalyan santrfor Andrea Belotti, 70. dakikada Kerem'in asistinde fileleri havalandırarak 5. golü attı. Arjantinli stoper Nicolas Otamendi ise 82. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

Bu galibiyetle 75 puana ulaşan Benfica, bir maç eksiği bulunan Sporting Lizbon'un 3 puan önünde lider durumdayken AVS ise 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu benfica
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