Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak'ın nişan kıyafetinin fiyatı gündemde

Sezon başında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu sürpriz bir törenle Ceren Azak ile nişanlandı. Sosyal medya hesabından elinde çiçek ile paylaşımda bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı sonrasında sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.

Nişan töreninde Galatasaray'dan yakın arkadaşı Yunus Akgün de futbolcuya eşlik ederek bu özel günde yanındaydı.

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak, sade ama şık tarzıyla göz doldurdu. Giydiği zarif kıyafetle dikkat çekerken, nişanındaki mutluluğu da yüzünden okunuyordu.

Ceren Azak giydiği takım da sosyal medyada çok konuşuldu; kıyafet alt üst olarak toplamda 4 bin TL.



Bu kıyafet sosyal medyayı ikiye böldü kimi "Kız çok güzel, ne giyse yakıştığı için bir sorun yok" derken kimi ise kıyafeti pijamaya benzetti.