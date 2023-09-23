Kerem Aktürkoğlu'nun sabrı taştı! Galatasaray taraftarına gönül koydu

Bu sezon Galatasaray'ın en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen performansı sık sık eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun sabrı taştı. Milli oyuncunun yakın çevresine dert yandığı öğrenildi.

"BEN BUNLARI HAK ETMEDİM"

Kendisine gelen tepkiler üzerine yakın çevresine konuşan Aktürkoğlu, "Her maçta maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Futbolda inişler, çıkışlar var. Elbette gol de atarak takımıma yardımcı olmayı çok istiyorum. Yapıcı eleştirilere her zaman açığım ama özellikle hakaret edilmesini doğru bulmuyorum. Gelen bu tepkileri hak etmiyorum" dediği öğrenildi.

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